    最高海拔復健站 造福大梨山居民／醫師每月上山服務300多人次 患者不用再遠赴宜蘭看診

    福壽山農場員工邱小姐透過復健緩解膝蓋退化與手傷。（記者張軒哲攝）

    2025/09/22 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕大梨山地區位置偏遠，居民看診只能長途跋涉至南投埔里、台中東勢、台中市區或宜蘭羅東就醫，光是交通往返就需三至六小時，十分不便。二○二○年梨山衛生所舊址設置「梨山復健站」，結合民間資源添設復健儀器，並有物理治療師及復健科醫師進駐，近三年來，復健師洪銓復從台中市上山駐點，每月平均服務三百多人次，提供居民完善服務，不用再上下山奔波。

    醫材不輸大醫院

    梨山復健站海拔近二千公尺，是「全台最高海拔復健站」，室內牆壁彩繪泰雅文化圖騰，採光明亮，患者復健同時還能眺望山景，器材設備也是全新添購，不輸大醫院的復健科，堪稱是「五星級」復健站。

    健保署中區業務組及台中市衛生局共同推動「復健送上山」，每月由中山醫學大學附設醫院派醫師上山提供復健專科診療，醫師洪銓復會搭配五分鐘徒手治療，緩解患者不適，不僅解決就醫不便，更可節省數小時車程，是大梨山居民一大福音。

    目前梨山復健站設置向量干擾治療儀、經皮神經電刺激儀、頸部及腰部牽引機、超音波治療儀等復健設備，提供熱敷、牽引、超音波、電刺激及徒手治療等。洪銓復說，每月約有三百人次服務量，果農以下背、肩頸痠痛最常見，最遠的有武陵農場員工開將近一小時車程來復健，多數患者會在過程閒聊，建立醫病信任，農民也常分享蔬果等，讓他跟家人品嘗。

    環山部落居民張淨雅說，居民若要看復健科，要遠赴約三小時車程的宜蘭羅東聖母醫院，梨山復健站設置後，節省許多時間；梨山麵包師傅楊俊輝說，因職業傷害，每週都就近到復健站緩解手腕不適；福壽山農場員工邱小姐說，一年半前右手橈骨骨折，選擇保守治療每週勤做復健，加上復健師徒手治療，恢復不錯，如果梨山沒有復健站，當初只能選擇開刀。

    復健師洪銓復從台中市至梨山駐點，每個月平均約服務三百多人次。（記者張軒哲攝）

    梨山復健站是台灣最高海拔復健站，設備新穎，還可眺望山景。（記者張軒哲攝）

