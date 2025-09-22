為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花東航班今停飛 高鐵正常營運

    金門宣布今天小三通往返泉州及廈門暫停一天。 （記者吳正庭攝）

    金門宣布今天小三通往返泉州及廈門暫停一天。 （記者吳正庭攝）

    2025/09/22 05:30

    〔本報記者／綜合報導〕強颱樺加沙來勢洶洶，今天華信、立榮航空飛台東、花蓮班航班全數取消，船班則有十二航線、四十五航次停開，包括小三通金門往返泉州及廈門航線也全天停航。

    台鐵上午宣布午後列車

    高鐵表示，今天全線正常營運，後續如因颱風影響需調整營運將盡速提前公告。台鐵今天中午十二時以前全線正常行駛；午後列車將於今天上午八時對外說明。

    12航線、45航次船班停駛

    船班方面，「基隆─馬祖」、「南竿福澳─福州琅岐」、「北竿白沙─福州黃岐」、「金門─石井」、「高雄／布袋─馬公」、「台南將軍漁港─澎湖東吉漁港」、「富岡─綠島」、「富岡／後壁湖─蘭嶼」全部航次停航。「東港─小琉球」開航四十三航次、停航七航次，「鹽埔─小琉球」開航五航次、停航一航次。

    陸運方面，公路局將十三段省道列為注意路段，包括台二線濱海公路、台七甲線中橫支線、台八線中橫公路花蓮路段、台九線蘇花公路、南迴公路、台十一線花東海岸公路、台十一甲線光豐公路、台二十線南橫公路、台廿三線東富公路、台廿四線霧台公路、台廿七線新發公路、台廿七甲線旗六公路、台廿九線那瑪夏至五里埔路段，呼籲用路人非必要勿進山區道路。

    部分國家公園、森林育樂場休園

    此外，受樺加沙颱風影響，宜蘭龜山島昨起到明天預警性封島二天半；太平山國家森林遊樂區昨傍晚五點起、福山植物園今天都預警性休園；玉山國家公園也自昨起全面禁止入園活動；武陵、福壽山及清境農場今下午兩點起全面休園。

    農業部林業及自然保育署花蓮、屏東分署都表示，轄管森林育樂場域今上午八點起預警性休園、休館及封閉，開放日期另行公告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播