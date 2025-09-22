花東航班今停飛 高鐵正常營運

金門宣布今天小三通往返泉州及廈門暫停一天。 （記者吳正庭攝）

2025/09/22 05:30

〔本報記者／綜合報導〕強颱樺加沙來勢洶洶，今天華信、立榮航空飛台東、花蓮班航班全數取消，船班則有十二航線、四十五航次停開，包括小三通金門往返泉州及廈門航線也全天停航。

台鐵上午宣布午後列車

高鐵表示，今天全線正常營運，後續如因颱風影響需調整營運將盡速提前公告。台鐵今天中午十二時以前全線正常行駛；午後列車將於今天上午八時對外說明。

請繼續往下閱讀...

12航線、45航次船班停駛

船班方面，「基隆─馬祖」、「南竿福澳─福州琅岐」、「北竿白沙─福州黃岐」、「金門─石井」、「高雄／布袋─馬公」、「台南將軍漁港─澎湖東吉漁港」、「富岡─綠島」、「富岡／後壁湖─蘭嶼」全部航次停航。「東港─小琉球」開航四十三航次、停航七航次，「鹽埔─小琉球」開航五航次、停航一航次。

陸運方面，公路局將十三段省道列為注意路段，包括台二線濱海公路、台七甲線中橫支線、台八線中橫公路花蓮路段、台九線蘇花公路、南迴公路、台十一線花東海岸公路、台十一甲線光豐公路、台二十線南橫公路、台廿三線東富公路、台廿四線霧台公路、台廿七線新發公路、台廿七甲線旗六公路、台廿九線那瑪夏至五里埔路段，呼籲用路人非必要勿進山區道路。

部分國家公園、森林育樂場休園

此外，受樺加沙颱風影響，宜蘭龜山島昨起到明天預警性封島二天半；太平山國家森林遊樂區昨傍晚五點起、福山植物園今天都預警性休園；玉山國家公園也自昨起全面禁止入園活動；武陵、福壽山及清境農場今下午兩點起全面休園。

農業部林業及自然保育署花蓮、屏東分署都表示，轄管森林育樂場域今上午八點起預警性休園、休館及封閉，開放日期另行公告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法