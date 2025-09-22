樺加沙逼近 花東山區雨量上看800毫米／專家：後續若有颱風生成 須留意與東北季風產生共伴效應

樺加沙颱風逐漸靠近台灣，市場菜價蠢蠢欲動。（記者塗建榮攝）

2025/09/22 05:30

〔記者林志怡、黃宜靜、王錦義、蔡宗憲、葉永騫／綜合報導〕強颱樺加沙襲台，預估今明二天影響最劇。前氣象局局長鄭明典提醒，樺加沙將伴隨強陣風及大雨，民眾應嚴加防範；另隨時序入秋，後續若有颱風生成，在海溫持續偏高、颱風發展環境的垂直風切較小之下，可能比今年稍早颱風更強，並與東北季風產生共伴效應，不可掉以輕心。

高屏山區最高雨量估600毫米

氣象署表示，颱風影響期間雨量主要熱區為東半部，花蓮及台東山區上看八百毫米，宜蘭、高屏山區估最高六百毫米。

為防風雨致災，花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖今天將啟動預防性撤離，初步估計將影響花蓮中區光復、萬榮、鳳林三鄉鎮、十二村一八○○戶，人數上看七千人。馬太鞍溪堰塞湖面約一一○公頃，蓄水量目前約六六五二萬噸，滿水量約九一○○萬噸，已達庫容量七十三％。

高雄新增3處2次災害高風險區

農業部農村水保署副署長王晉倫表示，颱風正逐漸接近台灣，廿二日開始受外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將有局部短暫陣雨或雷雨，並有豪雨機率。由於路徑與強度仍具不確定性，呼籲民眾避免前往山區活動，並嚴加戒備，水保署持續嚴密監控。

王晉倫指出，評估新增三處二次災害高風險區，分別為高雄市桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊及那瑪夏區民族橋，全台目前共四十一處。另針對地質與災後環境條件，強化防災預警，調降九十三條土石流潛勢溪流警戒基準值，包括高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區、甲仙區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉。

屏東蓮霧覆蓋黑網降低損害

針對樺加沙恐掠過台灣南端，屏東蓮霧果農繃緊神經，目前正值「黑珍珠」蓮霧催花關鍵期，多數果農已為果園覆蓋黑網，果農林先生表示，黑網可有效阻擋石塊、斷枝等雜物，降低損害風險，但也無奈指出，黑網會增受風面積，恐致果樹傾倒，安裝拆卸耗時費力，須精準預判風力，稍有不慎便前功盡棄。

因應樺加沙襲台，包括大埔、明德、鯉魚潭、湖山、牡丹、寶山第二等水庫，已於昨晚七時起進行調節性放水。

