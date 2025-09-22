遊北海岸5款套票 月底前9折

台灣好行皇冠北海岸線全新換裝上路，北觀處推5款超值旅遊套票暢遊景點。圖為野柳地質公園。（北觀處提供）

2025/09/22 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕「台灣好行皇冠北海岸線」全新換裝上路，交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（以下簡稱北觀處）推出五款超值旅遊套票，即日起至九月卅日前購買享九折優惠，套票以北北基好玩卡交通一日或二日券，搭配野柳地質公園、朱銘美術館門票、人氣咖啡館餐食、金山萬里溫泉體驗、伴手禮等組合，滿足遊客多元需求。

北觀處副處長吳建志指出，九月起皇冠北海岸線七一六路線換「台灣好行三．○」全新塗裝，車體與四語化站牌全面升級，導入現代化且高識別度的視覺設計。皇冠北海岸線推出五款套票，包括「野柳經典山海遊二五○元」、「北海岸海景享食趣二○○元」、「朱銘山海藝文行五○○元」、「金山萬里溫泉享樂趣五二○元」及「皇冠海岸二日輕旅行九○○元」。即日起至九月三十日止，購買任一款線套票皆享九折優惠，購票可上北觀處官網或台灣好行官網查詢。

吳建志說，套票以北北基好玩卡交通一日或二日券，搭配野柳地質公園、朱銘美術館門票、北海岸人氣咖啡館餐食、金山萬里溫泉體驗、伴手禮及甜品等組合，今年首度加入淡水特色住宿選項。

