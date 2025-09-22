為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡北道路臨時刨鋪 品質受質疑

    淡北道路在關渡橋附近工程如火如荼進行，但民眾抱怨臨時回填的路面品質不佳。（記者羅國嘉攝）

    淡北道路在關渡橋附近工程如火如荼進行，但民眾抱怨臨時回填的路面品質不佳。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/22 05:30

    〔記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導〕淡水河北側道路工程施工中，新北市議員鄭宇恩說，為配合管線遷移，近期淡水往關渡橋方向夜間施工頻繁，她常接獲民眾反映刨鋪品質不佳，影響行車安全，要求市府檢討改善，臨時回填的路面品質也不能打折扣。新建工程處長簡必琦回應，已調整修復方式並加強監造。

    簡必琦表示，開挖臨時填補路面一週後，該路段將重新銑鋪，並責成監造單位加強每日臨時修補的平整度，維持行車安全與舒適性。

    簡必琦說明，因台電高壓電纜與淡北道路高架橋墩位置衝突，施工團隊僅能在夜間十點至隔天清晨五點進行管線遷移，以免影響白天交通。該工程全長約四○一公尺，目前已完成約九十％，預計十月底完成改遷，目前淡北道路共分四個工區同步施工，整體進度約十五％。

    另外，林口區文化北路一段一間自助洗車場出入口，疑似車輛長期進出，造成人行道凹凸不平，民眾反映有小孩因此絆倒受傷，該路段對面就是南勢國中，通勤學生眾多，市議員蔡淑君、李宇翔通報林口區公所要求改善。

    林口區長鄭淑敏回應，該路段屬於洗車業者的退縮空間，業者有養護義務，公所將函請洗車場業者限期改善。

