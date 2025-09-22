技職國手選拔 新北6正取6備取

被譽為「史上最強高中生」的新北高工呂治寬，締造資訊類技能競賽連續四屆最強代表。（教育局提供）

代表台灣參加11月亞洲及明年國際技能競賽

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市推動「世界頂尖人才一貫化政策」再傳捷報！日前國手選拔賽共有六位正取國手與六位備取入選，包含商務軟體設計、汽車板金、網頁技術等項目，將代表台灣出征十一月亞洲技能競賽及二○二六年國際技能競賽，展現新北技職教育培訓的成果。

此次正取國手包括商務軟體設計的新北高工呂治寬、汽車板金的南強工商呂彥均、網頁技術的智光商工林碩斌、自主移動機器人的樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成，以及網頁技術青少年組的新北高工高繼翊。

呂治寬 締造資訊類連4屆代表紀錄

被譽為「史上最強高中生」的呂治寬，締造資訊類技能競賽連續四屆代表紀錄，從國中技藝班至今奪得多項金牌，他坦言，備戰時曾懷疑自己能否站上舞台，但最終靠毅力與堅持證明實力；林碩斌分享說，從區賽佳作到正選過程歷經低潮，靠師長支持與自我突破達成夢想。

呂彥均以「不為失敗找理由，要為成功找方法」自我勉勵，兩年前僅獲備取的他，轉戰汽車板金項目，從零基礎苦練至今，終獲國手資格。他強調，成為國手不只是榮耀，更是責任與使命。

教育局長張明文表示，新北市在二○二四年里昂國際技能競賽培育出全國最多的七位國手，今年再創佳績，展現「三級培訓制度」成果。透過職業試探、專業準備到持續精進，並結合校內選訓、基地訓練、模擬競賽、技能觀摩、延聘金牌教練與出國研習等「六大策略」，為青年技職人才打造完整支持網絡，扶植學子站上國際舞台。

教育局說，第三屆亞洲技能競賽將於十一月廿七日至廿九日在台灣舉行，新北市號召全市師生為選手加油打氣。因應二○二六年上海國際技能競賽，新北將強化培訓，厚植青年技職實力，協助菁英選手勇敢逐夢，用實力讓世界看見台灣。

