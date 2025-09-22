新北里基層工作費 明年起調升

新北市明年起將調高里基層工作經費，義工和守望相助隊餐點費每人每次上限100元提高為120元。（民政局提供）

未滿4千人 每里每年60萬 4千人以上 每3千人增加5萬 最高每年110萬

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，有一○三二名里長、二萬二三八一名鄰長，在物價飛漲的年代，許多里長反映里基層工作經費、餐點費入不敷出。市府研議後，決定明年起調升里基層工作經費級距，並提高里鄰活動、義工及守望相助隊餐點費，每人每次上限一百元調高為一二○元，也為鄰長投保意外險，希望支持基層，凝聚在地力量。

市府民政局長林耀長指出，為了強化基層建設，市府調高里基層工作經費，自明年開始，未滿四千人者，每里每年六十萬元，四千人以上，每三千人為一級距增加五萬元，最高三萬一千人以上，每里每年一一○萬元，預估有四三○里受惠、佔全市四十七．七％。

餐點費每人每次上限100元 調高為120元

此外，放寬里基層工作經費使用，新增支應「里民活動場所場地租用費」，目前每月一萬元，明年起調高至二萬元；里鄰公益研習經費每里每年最低卅五萬元，最高一一六萬元；因應物價調漲，將調升里鄰活動、義工及守望相助隊餐點費，從每人每次上限一百元調高為一二○元，以符合社會需求。

明年編預算 將為每位鄰長投保意外險

林耀長表示，新北市共有二萬二三八一位鄰長，長期協助里長推動里政業務，明年起將編列鄰長團體意外險預算，每人預估金額一千二百元，投保項目包括意外死亡或失能給付、意外醫療住院給付、傷害醫療給付，總經費約二千七百萬元，提供鄰長更周全的保障。

市議員石一佑建議，里基層工作經費級距必須再細分，以板橋區為例共一二六里，其中四千人以下有六十八里，經費維持原本六十萬元不受影響，而四千人至六九九九人有四十一里，可獲得六十五萬元，只比原先增加五萬元，七千人至九九九九人共十三里，經費僅有七十萬元，但是級距內人口差距大，造成人口數多的里吃虧，且里別之間會產生比較心態，里長抱怨有失公平，盼市府評估調整。

市議員金瑞龍說，過去里基層工作經費不論大小里別皆一視同仁，市府改為依照人口數和級距調整，較符合實際執行情形；此外，現今萬物齊漲，餐點費從原本一百元調高到一二○元，僅是一般便當價格，勉強反映物價現況；另鄰長經常協助環保或修剪樹枝等工作，投保意外險等於多一分保障，萬一發生意外可減輕醫療負擔。

