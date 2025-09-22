蘇花公路大清水明隧道 頂板遭砸破

蘇花公路大清水明隧道，因近日降雨，造成明隧道頂板局部遭落石砸壞。（民眾提供）

2025/09/22 05:30

〔記者王錦義、賴筱桐／綜合報導〕台九線蘇花公路大清水明隧道，因受到近日降雨影響，造成明隧道頂板局部遭落石砸壞，由於樺加沙颱風接近台灣，交通部公路局東區養護工程分局指出，已動員廠商緊急修復，清理明隧道上方土石，預計今天完成頂板修補。

東工分局南澳工務段長劉錦龍說，大清水明隧道鋼構頂板破損原因與邊坡落石衝擊有關，隨著颱風逼近，中央氣象署預報東半部山區將有大雨或豪雨，恐衝擊邊坡穩定，為確保行車安全，已要求施工單位進行臨時性修補，先以鐵工焊接加固破損處，降低危險。

請繼續往下閱讀...

修復工程已發包 二個月後施工

劉錦龍表示，大清水明隧道修復工程已完成發包，近期擬定詳細計畫書，預估二個月後開工，施工期間將公告交通管制措施。另外，崇德至和仁路段因去年地震影響，邊坡結構依舊不穩，遇豪雨恐有坍方或土石流發生；南澳工務段規劃明日成立颱風應變小組，搶災機具也進駐高風險路段待命，力求第一時間排除災害。

新北市災害應變中心昨天由副市長朱惕之召開防颱整備會議，要求市府團隊落實自主檢核，並提醒北海岸、東北角和東南側山區恐有強陣風及局部豪雨發生，今起至週三（廿四日）新北市將有間歇性風雨出現，預計週二影響最顯著，市民須做好防颱準備。

天氣風險公司預判，雖然本次新北市納入颱風海警及陸警範圍機率較低，但是沿海地區恐有九級陣風出現，東南側山區包括烏來、坪林、雙溪及貢寮地區，預估日雨量達二百毫米，且東北角已有長浪出現，民眾應避免前往山區或海邊遊憩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法