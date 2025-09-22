秀春基金會 表揚教育醫療社服奉獻者

秀春基金會教育服務奉獻獎表揚對象，包括熱血導師、文學推手及行政奉獻。（秀春基金會提供）

2025/09/22 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣財團法人秀春教育基金會昨天舉辦教育、醫療、社會服務奉獻頒獎典禮，表揚慧燈中學熱血導師邱宣蓉等三九三人，二四六萬餘元獎金全由秀春基金會支應。

慧燈中學邱宣蓉等393人獲獎

秀春基金會由補教名師吳岳以母親之名創辦，二○二○年教師節前夕開辦熱血導師表揚大會，獎勵站在教育第一線的宜蘭各校班級導師，之後表揚對象擴及醫護、社會服務，每個獎項獎金五千元到六萬元不等，今年共有三九三人獲獎。

請繼續往下閱讀...

今年頒獎典禮在宜蘭中山國小登場，由於受獎人數眾多，分成三場次以接力形式舉行，首場次是教育服務奉獻獎，包括熱血導師、文學推手（推動校園閱讀）、行政奉獻。第二場次醫療服務奉獻獎，表揚國立陽明交大醫院、羅東聖母醫院、礁溪杏和醫院、澎湖惠民醫院的熱血醫師、護理師及照服員。第三場次社會服務奉獻獎，表揚對象有宜蘭社會福利夥伴、社工、教保員、寄養家庭。

秀春基金會表示，為發揚尊師重道，並感謝辛苦的醫護與社會服務人員，以尊重、肯定、感恩形式，表揚在各領域默默奉獻的熱心人士，盼為台灣社會增添愛心與溫情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法