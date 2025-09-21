為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    修舊如舊 朴子高明寺展陳玉峰佛像畫

    彩繪大師陳玉峰的三寶佛畫作。（記者林宜樟攝）

    彩繪大師陳玉峰的三寶佛畫作。（記者林宜樟攝）

    2025/09/21 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕百年古剎朴子正心山高明寺珍藏國寶彩繪大師陳玉峰被列為嘉義縣一般古物的七件佛像畫，畫作因年代久遠，有蟲蛀、發霉、褐斑及破損情形，廟方提出修復計畫，採「修舊如舊」方式完成修復，在寺內藝文展示室展出至本月二十七日。

    7件列嘉縣一般古物

    高明寺總幹事蔡順仁說，七件佛像畫屬於早期舉行經懺法會佛事使用卷軸類的佛像畫，一九五八年完成，主要用礦物色粉、天然顏料與水、膠調和後，在紙、絹、麻或木板上作畫，可見融合清代明代特色。

    七件佛像畫為釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛、文殊菩薩、普賢菩薩、韋馱尊者及伽藍尊者，原閒置於庫房，後來被高明寺董事蔡宏二（時任總幹事）整理庫房時發現，重新裝裱，固定掛在後殿二樓壁上；因畫作保存環境溫度及溼度偏高，材質老化較快速，纖維素劣化如褪色、黃化、脆化、變形、破損與開裂，黴菌孢子附著於紙滋生繁殖，導致褐斑、黴斑等漬痕。

    經縣文化觀光局協助，去年六月雲林科技大學文化資產維護系教授曾永寬師生及故宮博物院書畫文獻處修復師葉竑毅組成團隊開始修復，畫作清洗後用相近材質修補，未再重補顏色線條，另以類似原本材質的緞布裱框，顯現文物歷史痕跡。

    蔡順仁說，畫作今年完成修復與驗收正進行展出，為妥善保存，未來很難再一次展出七件真跡，民眾把握機會一睹大師作品。

