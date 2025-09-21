（雲林）斥資11億 斗六籌建2處地下停車場

雲林縣府規劃斗六民生南路民生公園地下停車場，共200停車格。（記者黃淑莉攝）

2025/09/21 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市區停車位不足，雲林縣政府計畫斥資十一億元在民生南路民生公園及莊敬路中山公園分別興建地下兩層的停車場，各有二百格汽車停車位。縣府表示，近期召開地方說明會，明年五月前完成規劃設計後向中央爭取補助，目標在二○二六年底前發包動工。

位於民生、中山公園 各200車位

為解決斗六及虎尾市區停車位一位難求窘境，縣府在二○一九年爭取中央前瞻建設經費，獲交通部補助三案約八億元的停車場興建計畫，包括鎮西國小操場地下停車場、斗六民生公園地下停車場及虎尾公安立體停車場，鎮西國小及民生公園因地方反對，交通部二○二○年停止補助計畫，僅公安停車場順利興建已在今年啟用。

將向中央爭補助 盼明年底動

這幾年民生南路及成功路、莊敬路、自強街周邊停車位一位難求，連帶商圈生意受衝擊，雲林縣交通工務局長汪令堯指出，地方民代及市公所多次反映希望增設停車場，與公所討論後，規劃重啟民生公園地下停車場，另在受天宮對面中山公園也興建地下停車。

汪令堯表示，初步規劃民生公園地下停車場地面保留公園綠地等設施，地下一層九十六格、地下二層一○四格，共計二○○格，出入口都在民生南路；中山公園停車場也是保留地面原公園設施，地下一、二層各一○○格停車位，出入口在莊敬路上。

汪令堯說，工程經費部分，二○一九年民生公園地下停車場工程經費約二．八億元，這幾年原物料飆漲，現要五．五億元，中山公園停車場約需五．三億元，在設計規劃案完成後，積極向中央爭取補助。

