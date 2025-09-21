（台南）大內時光旅 訪老藥房、賞甜根子草

大內區公所舉辦時光之旅活動，走讀當地特色場域。（大內區公所提供）

2025/09/21 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕時序入秋，台南大內曾文溪畔知名的甜根子草美景再現，目前白花盛開，相當漂亮，大內區公所昨舉辦「時光之旅」走讀行程，透過在地的老照片與老故事，帶領民眾參訪區內百年中藥房、吊橋頭遺址等人文產業與歷史建築的特色場域，為九月雪系列活動揭開序幕。

「時光之旅—往來大內古今」由公所結合參與社造計畫課程的生活觀察員們共同策劃，以珍貴的老照片為起點，串連老故事後，展開參訪深度認識人文風貌。先前往二溪堤防，感受大橋景觀，也探索吊橋遺址，了解大內的交通史、河川地景，並欣賞秋季限定的曾文溪畔甜根子草；隨後在百年中藥房義成堂進行手作體驗，由第四代業者黃志澈導覽解說更深刻。

請繼續往下閱讀...

大內早期庄役場、信用組合、輾米工廠、麻油間和農會戲院也在參訪之列，了解大內的政治發展與產業變遷，透過觀察員的精闢導覽，串起參觀民眾與地方的情感連結。

「在大內，等一場九月雪」活動廿九日將在曾文溪畔堤防舉辦，結合甜根子草浪如雪美景、農特產市集與特色展示，帶民眾感受自然美景和社造成果的魅力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法