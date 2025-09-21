捷克文化到台南 玻璃工藝展登場

捷克玻璃藝術聞名全球。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/21 05:30

展覽、電影、音樂、文學與市集 系列活動到10/19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館一館推出「捷克秋日、相遇台南」系列活動，自九月一路延續至十月十九日，結合展覽、電影、音樂、文學與市集等多元內容，讓城市化身為「捷克文化亞洲主舞台」。首波登場的重頭戲《CZECH IN 捷克玻璃工藝創新展》昨天開展，為系列活動揭開序幕，展現波西米亞水晶與當代設計的獨特魅力，十月接續在成大、台文館與台南市區陸續展開第二波活動。

2國文化交流 翠玉白菜捷克展出

捷克經濟文化辦事處代表David Steinke表示，捷台文化交流持續深化，展現雙方友誼與藝術互動的高度，故宮的翠玉白菜正在捷克展出，捷克玻璃藝術品也來到台南亮相。玻璃作品除了展現精緻工藝，更承載世代的情感與記憶。

波西米亞精緻玻璃 有傳承有創新

策展人Petr Nový介紹，《CZECH IN》分為「起源」與「新時代」兩大單元，帶領觀眾穿越波西米亞玻璃三千年的發展脈絡。展覽不僅回顧經典，更呈現當代工藝的創新樣貌，從藝術表現到科技應用皆有突破。革新與突破是捷克玻璃的精神所在，它既是歷史的傳承，也是現代生活不可或缺的材料。

國立故宮博物院院長蕭宗煌說，他於二○○五年擔任國立台灣博物館館長，策劃「千面福爾摩沙—台灣的自然與傳統特展」在捷克國家博物館展出，如今再迎來捷克玻璃工藝在台南展出，這不只是文化交流的延續，更是跨越時間的對話。捷台透過藝術與展覽建立深厚連結，象徵雙方文化交融與友誼長存。

南美館一館展覽 今晚還有電影院

此次展覽別具意義，《CZECH IN》全球巡迴展覽，而台灣首展唯一場選在台南。展覽內容除呈現精緻玻璃成品，也揭示其背後的零件與製程技術。主題「遊戲改變者」與「突破」，凸顯捷克工藝在國際間的影響力與前瞻性。觀眾將能感受到捷克工匠兼具「傳統底蘊與前衛思維」的獨特精神。展期自即日起至十月十九日止。

南美館一館也將化身為古蹟限定電影院，今晚六時卅分將放映奧斯卡最佳外語片的捷克新浪潮代表作《嚴密監視的列車》，讓觀眾透過電影窺見捷克文化的另一個面向。

《CZECH IN—捷克玻璃工藝創新展》昨日在南美館一館開幕。（記者洪瑞琴攝）

《CZECH IN—捷克玻璃工藝創新展》即日起展至十月十九日。（記者洪瑞琴攝）

