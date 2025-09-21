人行道將完工 彰化縣圖銅獅重露臉

彰化縣立圖書館前兩尊銅獅，日前因噴漿施工被白布包覆，隨著工程推進，如今重見天日。（記者張聰秋攝）

2025/09/21 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕為迎接十月十日到廿六日在彰化縣舉辦二○二五台灣設計展，縣府最近趕工彰化市主展場之一的中山路二段北向人行道改善工程，目前已進入最後收尾，希望能如期在本月底前完工。隨著工程推進，兩個星期前，縣立圖書館前的獅子雕像還因噴漿施工被披上白布覆蓋，如今白布已卸下，獅子重見天日，重現雄姿。

該工程預計九月三十日前完工，以利台灣設計展開幕，而工程也以打造「以人為本」的友善行人空間為核心，範圍從東民街、縣立圖書館、彰化藝術館、中山國小一路延伸至古龍山寺，規劃作為友善人行空間亮點示範路段，敲掉舊的人行道鋪面，新蓋人行鋪面，讓步道變寬兩米以上，路面更加平坦、燈光明亮，提高行人安全與行走舒適度。

請繼續往下閱讀...

縣府希望藉由整新後的人行空間，讓民眾與遊客都能體驗彰化市街區的新風貌。工務處表示，目前工程東民街、中山國小一帶接近完成，縣立圖書館、藝術館到中山路二段與陳稜路口的路段趕工中，之前因為人行步道噴漿施工暫時用白布覆蓋兩座銅獅雕像，噴漿項目完成後就已移除遮布。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法