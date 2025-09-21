員林站前商圈改造 鐵警局派出所確定拆

鐵路警察局員林派出所將拆除，暫遷火車站內二樓。 （資料照，記者顏宏駿攝）

2025/09/21 05:30

遷至車站內2樓 站前道路將拓寬為11公尺

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市公所為改善員林火車站前的交通和商圈格局，計畫把站前拓寬為十一公尺寬道路，而最大的問題卡在站前鐵路警察局（簡稱鐵警局）派出所拆遷。立委陳素月十九日邀集警政署、鐵警局、台鐵公司高層協調，達成將派出所遷往員林站二樓的共識。

請繼續往下閱讀...

協調會在陳素月國會辦公室舉行，參與的警政署副署長廖訓誠、鐵警局長陳錦坤和台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇。陳素月表示，會中達成多項共識，首先台鐵公司同意變更目前二樓的契約，讓鐵警局員林所暫遷至站內二樓，其次由鐵警局提出臨時派出所裝修工程計畫書，至於未來鐵警局派出所遷建用地取得，目前由台鐵和警政署研議中，工程經費由警政署編列。

站前道路過窄 影響商圈發展

陳素月強調，員林火車站前因道路過窄，影響商圈的發展，市公所已提出改善計畫，但一直卡在派出所的遷建問題，如今終於確定，預料工程將很快展開。該計畫為員林市帶來很大的好處，即站前往北開闢Ｌ型聯外道路，在民權街北段轉彎匯接至中山路。透過站前道路和中山路連接，形成十一公尺至十五公尺的環狀大道，火車站前不再因道路狹窄而打結，加速乘客進出站上下車的時間。

拓寬後 加速乘客進出站時間

員林市代理市長賴致富說，員林火車站對外聯絡道，分別有東向（往黃金帝國）、北向（往原立體停車塔）、南向道路，現有道路狹窄，旅客接送大都原路進、原路出，以致車流打結，影響到週邊的交通和商圈發展。站前道路拓寬是都市計畫內的道路，完成後可以有效改善市內交通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法