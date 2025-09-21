為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    垃圾分類未落實 南投加強破袋稽查

    南投縣資收率不及全國平均值，即日起將加強執行「垃圾破袋稽查」。（南投縣環保局提供）

    2025/09/21 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化場，但許多縣民仍未養成垃圾分類、資源回收習慣，去年全國垃圾資源回收率為五六．○四％，南投縣僅五三．八二％，被審計部南投審計室列為檢討項目，環保局表示為提升資源回收成效，即日起將加強執行「垃圾破袋稽查」，若未依規定分類或任意棄置，可處一千二百元至六千元罰鍰。

    若違規 可處一千二百至六千元罰鍰

    審計部南投縣審計室主任李錦玫，日前在議會臨時會進行去年度南投縣總決算報告指出，南投縣目前還在籌設垃圾處理及再生能源中心，一年可能留置三萬多噸垃圾，但縣內大部分鄉鎮都沒有達到全國的垃圾平均回收率，甚至有三個鄉鎮回收率未達五十％。

    環保局表示，該局聯合全縣十三鄉鎮市清潔隊，針對約七十條垃圾清運路線，持續進行不定期、無預警破袋稽查，今年已執行破袋稽查逾四．五萬件，合格率約八十％，較年初的合格率提升約八％。統計發現，民眾最常誤丟入一般垃圾袋的回收物主要有鋁箔包、紙餐具、寶特瓶、手搖飲料杯及食品塑膠餐具等，這些物品若未經妥善回收，不僅大幅增加焚化爐負擔、縮短掩埋場的使用年限，更是對可循環再利用資源的莫大浪費。

    環保局強調，破袋稽查是為了確保回收體系的有效運作，希望藉此引導縣民建立「回收先清洗、分類要徹底」的正確觀念，盼民眾配合，以免受罰。

