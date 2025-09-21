首屆世界鳥博會 30國鳥友齊聚台中

鳥類變裝比賽，親子粉墨登場，可愛逗趣。 （記者張軒哲攝）

2025/09/21 05:30

逾百個國內外生態旅遊與鳥類保育組織設攤 打造生態嘉年華

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雪山是國際賞鳥勝地，第一屆世界賞鳥博覽會廿日於台中市民廣場揭幕，這場以「羽翼之美匯聚台灣」為主題的國際盛會，由交通部觀光署主辦，吸引來自卅個國家、逾百個國內外生態旅遊與鳥類保育組織設攤展示互動與專業展區，是國內難的一見的國際性生態嘉年華，另外，民眾以鳥類裝扮登場，有身材姣好的辣妹扮成孔雀女郎，相當吸睛。

賞鳥博覽會以「生態、觀光、教育與創意」四大主題貫穿全場，由台灣生態旅遊協會與野鳥協會合力推動，集結來自各國的賞鳥與生態組織齊聚一堂，連非洲與中南美洲也有國家遠道而來，攤位展示鳥類生態、標本等，也有互動遊戲，寓教於樂，印尼因雨林面積遼闊，鳥類生態豐富，攤位展示許多雨林鳥類資訊，讓賞鳥人士直呼獲益良多。

鳥類變裝秀 結合創意與保育

鳥博會另一項活動焦點「鳥類變裝秀」是一場將創意與生態保育結合的趣味變裝比賽，鼓勵大家化身為鳥類大使，以台灣或世界各地的鳥類為靈感，設計出具生態特色的服裝或配件，民眾將頭飾、面具、彩繪、披風、羽毛裝飾或環保素材小物呈現鳥類特徵，大人小孩展現創意，擺出展翅高飛姿勢拍照，場面逗趣。

免費對外開放 今還有1天

觀光署副署長黃勢芳表示，活動完整呈現台灣多元的生態特色與國際交流成果，親子體驗活動及創意展區，讓參與者能從不同角度走進鳥類世界。

參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，活動全程免費對外開放，為期兩日的展期，不僅有逾百個展攤，更化身為一座城市中的生態樂園，市民廣場搖身成為國際賞鳥知識舞台，讓民眾參與多元互動遊戲、親子教育活動與生態展示，從娛樂到學習，一次滿足。

印度派鳥會成員到台灣參展設攤，介紹南亞鳥類生態。（記者張軒哲攝）

第一屆世界賞鳥博覽會昨於台中市民廣場登場。（記者張軒哲攝）

