    首頁　>　生活

    金門地震規模5 民眾驚嚇不輸921

    昨日清晨，金門附近發生規模5的地震。（氣象署提供）

    昨日清晨，金門附近發生規模5的地震。（氣象署提供）

    2025/09/21 05:30

    〔記者吳亮儀、吳正庭／綜合報導〕昨清晨金門附近發生芮氏規模五的地震，為當地卅二年來首見，讓不少金門民眾直呼「很有感」，下午近五點又發生規模四．九餘震，屬能量釋放；核工專家、氣象署都指出，在台灣海峽要擔心的是海嘯、而非地震，海嘯恐沖毀中國沿岸核電廠的冷卻系統，日本三一一福島核電廠核災就是海嘯所致。

    昨上午近7點發生 傍晚又餘震

    金門昨上午六點五十六分發生地震，震央在金門縣政府東方九十三．九公里的外海，不少人被搖醒，立刻上網分享「床有小晃」、「這不輸九二一吧」、「什麼狀況？搖搖還有低鳴聲」，也有小孩被嚇哭。昨下午四點五十一分又發生四．九餘震，金門縣的震度也達二級，屬上午的餘震。

    氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此為歐亞板塊內的地震，非斷層，大地震機率不大，文獻中幾乎沒有台灣海峽大型地震。

    中國核電廠多聚集沿岸 專家憂冷卻系統防震力不夠強

    但中國核電廠多聚集沿岸，昨地震引發核災擔憂，核工專家賀立維則表示，核電廠抗震力夠，但「冷卻系統」防震就不太強，大型海嘯易把冷卻系統沖毀，福島核災就是冷卻系統被海嘯沖垮而停擺，致爐心熔毀。

    中央氣象署昨下午又偵測到金門外海發生地震，是芮氏規模4.9有感地震。（擷自中央氣象署地震報告）

    中央氣象署昨下午又偵測到金門外海發生地震，是芮氏規模4.9有感地震。（擷自中央氣象署地震報告）

