為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙明轉強颱 全台大雨躲不掉

    馬太鞍溪堰塞湖9月6日空拍影像，林保署評估，包括颱風豪大雨、地震震度5弱以上都可能造成堰塞湖溢流，將發布黃紅色警戒請居民撤離。（林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖9月6日空拍影像，林保署評估，包括颱風豪大雨、地震震度5弱以上都可能造成堰塞湖溢流，將發布黃紅色警戒請居民撤離。（林保署提供）

    2025/09/21 05:30

    〔記者吳亮儀、花孟璟／綜合報導〕中度颱風樺加沙颱風眼越來越清晰！中央氣象署預報，樺加沙將在週一增強為強烈颱風，估週一晚間到週二影響台灣最劇烈，屆時東半部、恆春半島和高屏山區恐有豪雨以上等級的降雨，雨量會很驚人，其他地區則下大雨，沿海恐有八到十級以上強風與巨浪，預估今日白天發布海上颱風警報、晚上到深夜發布陸上警報。

    半徑300公里 從巴士海峽通過

    氣象署預報員劉沛滕表示，樺加沙持續增強出現颱風眼，是變為強颱的特徵，暴風半徑擴大到二二○公里，週一時半徑更會擴展到三百公里，外圍環流寬廣，昨晚上中心在鵝鑾鼻東南東方九五○公里處，預估它將從巴士海峽通過，影響大台北、宜花東高屏及沿海。

    馬太鞍溪下游 做好疏散準備

    隨著樺加沙進逼，氣象署預報花蓮山區累計雨量恐達七百毫米，馬太鞍溪堰塞湖目前水位逾七成，因應致災風險，下游已由水利署完成光復堤防檢測、預佈太空包及混凝土塊、移動式抽水機等，發布堰塞湖黃、紅色警戒通報時，將要求下游三鄉鎮五村里六百多名居民疏散撤離，民眾手機會同步收到細胞簡訊。

    第九河川分署在馬太鞍溪堤防放置消坡鼎塊，以防大水沖刷釀災。（水利署第九河川分署提供）

    第九河川分署在馬太鞍溪堤防放置消坡鼎塊，以防大水沖刷釀災。（水利署第九河川分署提供）

    樺加沙颱風路徑潛勢圖

    樺加沙颱風路徑潛勢圖

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播