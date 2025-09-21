樺加沙明轉強颱 全台大雨躲不掉

馬太鞍溪堰塞湖9月6日空拍影像，林保署評估，包括颱風豪大雨、地震震度5弱以上都可能造成堰塞湖溢流，將發布黃紅色警戒請居民撤離。（林保署提供）

2025/09/21 05:30

〔記者吳亮儀、花孟璟／綜合報導〕中度颱風樺加沙颱風眼越來越清晰！中央氣象署預報，樺加沙將在週一增強為強烈颱風，估週一晚間到週二影響台灣最劇烈，屆時東半部、恆春半島和高屏山區恐有豪雨以上等級的降雨，雨量會很驚人，其他地區則下大雨，沿海恐有八到十級以上強風與巨浪，預估今日白天發布海上颱風警報、晚上到深夜發布陸上警報。

半徑300公里 從巴士海峽通過

氣象署預報員劉沛滕表示，樺加沙持續增強出現颱風眼，是變為強颱的特徵，暴風半徑擴大到二二○公里，週一時半徑更會擴展到三百公里，外圍環流寬廣，昨晚上中心在鵝鑾鼻東南東方九五○公里處，預估它將從巴士海峽通過，影響大台北、宜花東高屏及沿海。

馬太鞍溪下游 做好疏散準備

隨著樺加沙進逼，氣象署預報花蓮山區累計雨量恐達七百毫米，馬太鞍溪堰塞湖目前水位逾七成，因應致災風險，下游已由水利署完成光復堤防檢測、預佈太空包及混凝土塊、移動式抽水機等，發布堰塞湖黃、紅色警戒通報時，將要求下游三鄉鎮五村里六百多名居民疏散撤離，民眾手機會同步收到細胞簡訊。

第九河川分署在馬太鞍溪堤防放置消坡鼎塊，以防大水沖刷釀災。（水利署第九河川分署提供）

樺加沙颱風路徑潛勢圖

