8視障咖啡師 赴韓參加國際賽

〔記者張軒哲／台中報導〕燙出來的咖啡香！台灣愛之光公益協會五年前推動視障咖啡師培訓計畫，已廿五名學員成功考取「IOPCA國際手沖咖啡師證照」，有八人更將遠赴韓國參加國際手沖咖啡賽事，昨日展現手藝讓民眾細細品味。

愛之光協會結合珈神國際證照學院院長王神寶指導視障者學習手沖咖啡，視障咖啡師廖億騏、洪新智、鄧伃婷、黃帝瑋等四人全盲，與白博誌、林宸萱、林晉陞、李旻儒四名弱視選手，組成八人視障咖啡團隊挑戰國際咖啡賽。

手沖香氣 蘊含燙傷與無數次練習

視障咖啡師看不見，王神寶指出，培訓沖咖啡過程的第一要務是避免燙傷，不僅電子秤跟沖煮壺都是視障專用，也要訓練器具定位跟沖煮技巧，視障者則用默念數字或唱歌估算滴漏時間。

注水繞圈 花半年才熟練

四十歲洪新智大二罹患貝西氏症，已考取街藝歌手證照，他每週獨自從雲林斗六搭火車到台中上課，光是沖咖啡時注水繞圈，就花半年才熟練，盼能在斗六開複合式咖啡館，讓民眾邊啜飲咖啡邊聽歌。

資訊教師黃帝瑋興趣多元，除了使用盲用電腦進行智慧手機教學，聽到大家稱讚他手沖咖啡香醇可口，成就感十足；林宸萱、林晉陞姐弟是先天視網膜發育不全，一起創立品牌「情森咖啡工坊」，透過擺攤和線上販售咖啡豆，用自身的故事和對咖啡的專業，分享生命體驗。

