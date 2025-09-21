擁B肝免疫力 糖尿病風險降15％

台北醫學大學最新研究發現，擁有B型肝炎免疫力的民眾，罹患糖尿病的風險可降低15%。（圖取自shutterstock）

2025/09/21 05:30

台北醫學大學最新研究 登國際期刊

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北醫學大學最新研究發現，擁B型肝炎免疫力者，罹患糖尿病風險可降低十五％，年輕族群的保護力更明顯，使台灣B型肝炎疫苗政策再添「意外收穫」，不僅壓低帶原率，還可能防治糖尿病，研究成果登上國際期刊「Diagnostics（診斷）」。

對各年齡層都有保護效果

北醫大考科藍台灣研究中心主任陳杰峰率隊，結合數據處、校務研究中心與公衛學院專家，並由博士生、感染科醫師Nhu Quynh Phan共同執行。團隊運用國際醫療大數據平台「TriNetX」分析一五二個國家、一三一家醫療機構，近九十萬筆無糖尿病、且未感染B肝的成年病歷，其中約五十七萬人具B肝免疫力、卅一萬人沒有。

請繼續往下閱讀...

進一步分析發現，具B肝免疫力者在各年齡層都有保護效果，十八至四十四歲糖尿病風險下降廿％，四十五至六十四歲下降十一％，六十五歲以上也下降十二％。陳杰峰說，血液中B肝表面抗體濃度愈高，保護效果也愈明顯，當濃度達到一千mIU／mL以上時，糖尿病風險更大幅降低四十三％。

陳杰峰指出，B肝免疫力能降低糖尿病風險，可能與「訓練免疫」效應有關，疫苗透過調節先天免疫細胞，減少慢性發炎，進而降低發病率，但機轉仍需更多研究。

台灣自一九八四年率先全球推動新生兒B肝疫苗，帶原率已從十五％降至一％以下，研究印證該政策效益不僅減少肝癌與肝硬化，還可兼顧糖尿病防治。

接種過B肝疫苗 可再追加

陳杰峰說，國際推估二○五○年全球糖尿病患者恐增四十五％，故B肝疫苗「雙重防護」意義重大，特別適合B肝與糖尿病盛行率高的地區推廣。他也建議，已接種過B肝疫苗但抗體濃度下降的成年人，可與醫師討論是否追加接種，為健康再添保障。

#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法