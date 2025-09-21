SUPER教師獎得主 當一盞微光 潘怡如不放棄學生

025年全國SUPER教師獎得獎名單

2025/09/21 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕「我想要當孩子生命中的微光！」新北市秀朗國小老師潘怡如任教廿年，花十一年才考上正式老師，昨日獲「全國SUPER教師獎」時激動掉淚，國中曾想放棄讀書，幸好恩師蕭寶墉伸援手，讓她走出困境還可追夢，她當老師後，立志不放棄任何一個孩子，也助無數孩子走出困境。

20年換11校 獲獎激動掉淚

全教會與全教總共同辦理SUPER教師獎，全國共五十人獲獎，其中五人拿下全國SUPER教師大獎，包括潘怡如、潘宜君、邱韶瑩、張宇泰及陳淑雅，兩名評審團特別獎為盧佳怡、廖昱誠。

潘怡如廿年來待過十一所學校，自認是「全世界最喜歡當老師的人」。她說，曾有學生長期缺課，五年級還不會廿六個英文字母，她幫其補課、慶生、生病帶去看醫生等，後來學生爸爸突然暴斃，她私訊學生媽媽從中國返台照顧。她說，師生緣份看似僅一、二年，但全心幫助孩子，不放棄任何一個。

張宇泰 相信孩子是可造之材

成大南工教學組長張宇泰頂著「栗子頭」髮型，他秉持「嚴中帶愛」教學理念，南工板金科是全校最低分數入學，今年畢業生卻有逾八成考 國立科大，他相信每個孩子都是可造之材。

潘宜君 讓部落文化進入教室

屏東縣港東國小附幼老師潘宜君，在霧台附幼教書時，和同事們「衝撞」家長習慣的主流文化教學，讓部落文化進入教室，推動「霧台這麼棒」課程，學注音符號也學族語，教室學習區設串珠區、編織區，並規劃「親子共讀袋」。

邱韶瑩 帶全班接納抓狂同學

新北市福和國中老師邱韶瑩教書廿六年，近年曾帶過八個「後母班」（中途接手導師），她認為老師要彎下身才能和孩子同行，有孩子常抓狂，她帶著全班同理接納，孩子現已考上大學且有八張證照，深信只要發掘每個孩子的光，孩子也會成為「重要他人」。

陳淑雅 看眼睛就知對方有需要

中國醫藥大學物理治療系副教授陳淑雅教書近卅年，看對方眼睛就知道對方有需要，帶著學生去早療中心、國中小體育班、老人據點等地學習服務，創造實作機會。

114年全國SUPER教師獎頒獎典禮20日舉行，教育部長鄭英耀（右）、全教總理事長侯俊良（左）與全體獲獎教師及家屬合影。（記者廖振輝攝）

114年度全國SUPER教師大獎得主，潘宜君（左起）、潘怡如、邱韶瑩、張宇泰、陳淑雅等人分獲各組獎項。（記者廖振輝攝）

