即開即食 農糧署鼓勵開發防災食品

2025/09/21 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨國人防災與因應緊急狀況意識提升，不少人開始儲存定量防災食品，農業部農糧署鼓勵國內廠商，開發使用國產農產品為原料的防災食品，目前已推出逾五十種品項，除即開即食的料理包、米飯等外，考量台灣天氣炎熱，還有許多常溫即食湯品。

料理包、米飯、常溫湯品 小家庭與單身族也青睞

農糧署自二○二一年起鼓勵國內廠商用國產原料製造防災避難食品，農業部次長胡忠一是該政策推手，他表示，其推動原因與新冠疫情以及駐日多年經驗有關，許多民眾曾因疫情在家自煮，但有人受限租屋等居住環境難開伙，或不會下廚等，過去駐日時則觀察到日本家庭深具防災意識，當地區公所等會提醒外國人準備最少七天的防災避難緊急食品。

胡忠一表示，如今鼓勵國內廠商開發商品，也和食品工業研究所共同合作評選優良產品，另考量災難時恐斷水斷電、交通中斷，這類食品一定要可常溫保存，「立刻打開就可以吃」，但台灣天氣酷熱，故增加常溫即食湯品供選購。

胡忠一表示，通過評選的防災食品易保存、口味佳，獲不少小家庭與單身族青睞，銷量增加，許多通路也因市場反應佳，也自設防災食品專區上架相關產品。

