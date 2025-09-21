為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    若遭封鎖斷電 一週碾出全國一月米糧

    農業部宣布將投入10億元強化糧食儲備與提升漁船航海安全。（農業部提供）

    2025/09/21 05:30

    農業部北中南東 強化糧食安全韌性

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國際情勢多變，為加強糧食安全韌性，農業部將投入八億元增設低溫冷藏筒並整修儲備糧倉，並因應緊急情況，將在北中南東四區增設共八台大型柴油碾米機，在斷電情況下，一週內可輾足近九萬公噸米糧，滿足國人一個月需求。

    增設低溫冷藏筒 整修儲備糧倉

    隨國防部宣布將拉高儲備量，農業部也拉高農業物資儲備量。農業部次長胡忠一表示，為提高我國糧食安全韌性，肥料原料、蔬菜種子等儲備量都從過去六個月安全庫存量拉高到以一年安全庫存量為目標，他指出，肥料及種子都是非常重要的基本物資，考量海路若遭封鎖等情況，相關物資可迅速幫助作物栽種繁殖。

    國人目前主食稻米庫存量維持一年，胡忠一表示，國內總體糧倉容量高達一五○萬噸，但許多糧倉是日治時期或戰後興建，建物老舊甚至有漏雨等問題，將自明年起以三年期計畫展開整修。

    胡忠一還指出，低溫冷藏筒可確保儲存的稻米五年內維持新鮮口感，但國內冷藏筒僅佔所有糧倉容量十八％，未來也計畫增設低溫冷藏筒，目標提升到總體糧倉容量的近廿五％，以確保稻米品質。

    國內目前碾米設備都是電力發動，胡忠一也表示，因應緊急情況，若面臨煤炭、天然氣等海上運輸管道全遭封鎖導致電力不穩定等情況，為了確保米糧供應，將在北中南東每區各二處，增設一台、總計八台的大型柴油碾米機，可在一週內將近九萬公噸、足供國人一個月所需的稻穀，全數脫糠碾製為米糧。

    緊急狀況米糧運送 定期演練

    胡忠一指出，糧倉、冷藏筒、柴油碾米機的設置地點為機敏地點，若發生緊急狀況，都會有軍人派駐，米糧碾製後會由地方政府領取，再分配給各鄉鎮，最後再依照每戶口數領取，領取的份量每人每日○．四公斤，稻米配送都會造冊，並追蹤流向，運輸車也都會列管核對，緊急情況時配送的糧食會以主食為主，至於油脂、鹽巴等會由經濟部負責配送，蔬菜、水果、肉品等則需由民眾自行添購。

    胡忠一透露，農業部有針對緊急狀況定期演練米糧運送，演練時所有地方政府都非常積極配合，「畢竟民以食為天。」

    為加強糧食安全韌性，農業部將投入8億元增設低溫冷藏筒並整修儲備糧倉。（資料照）

