北市鈕扣街舊衣改造賽 25件獲獎作品亮相

北市朝陽服飾材料街區發展協會推出「2025朝陽鈕扣街再生實驗」系列活動，昨日共有25件獲獎作品在朝陽茶葉公園亮相頒獎。（記者孫唯容攝）

2025/09/21 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市朝陽服飾材料街區發展協會推出「二○二五朝陽鈕扣街再生實驗」系列活動，其中舊衣改造比賽歷經三個月的評比，昨共有廿五件獲獎作品在朝陽茶葉公園亮相頒獎，現場還有DIY教室及大受好評的「鈕扣闖關遊戲」，邀請大小朋友一起同樂，在遊戲中認識材料及手作樂趣，讓活動充滿教育與趣味的雙重意義。

北市商業處指出，朝陽商圈因專營服飾副料而有「鈕扣街」之稱，民國七、八十年代因紡織業的繁榮，成為台灣成衣業主要副料供應商聚落，以供應鈕扣、蕾絲、拉鍊等周邊配件為主，與迪化街布業共創產業榮光。

請繼續往下閱讀...

台北市朝陽服飾材料街區發展協會呂國維理事長表示，今年「再生實驗」活動主題為「舊織品改造時尚包包」，共計兩百一十二組作品報名參賽，參賽者從商圈店家精選的布料、鈕扣、織帶、蕾絲等材料中尋找靈感，將舊衣重新拆解、拼接與設計，製作出特色手工包。

本屆學生組冠軍得獎者為就讀成淵高中三年級的陳裔喆，由於從小就看著媽媽裁縫各式作品，自己也跟著耳濡目染，這次製作白色、紫色雙面使用的肩背包，並透過縫紉機、親手等方式，將自己從小蒐集到的「珍珠、水鑽」等各樣鈕扣縫上去，成為別出心裁的作品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法