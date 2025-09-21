台北新建動物之家 最快2028年啟用

2025/09/21 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北動物保護處為舉辦動保教育月系列活動，昨舉辦第二場活動，以「台北市動物之家認養會」為活動主題，帶著狗狗「默默」走出動物之家與民眾互動及推廣認養。動保處指出，動物之家新建工程進度超前，預估會在二○二七年的九月竣工，還需歷經驗收、請照等工程，最快二○二八年將正式啟用入住。

產業發展局局長陳俊安指出，台北市非常重視流浪動物的相關權益，二○二四年八月一日已於潭美街舊址推動動物之家新建工程，以改善收容空間不足的問題。現階段，動物之家中繼園區設於內湖復育園區旁，園區內設有「動保小教室」，讓飼主在認養前，就能在現場學習正確的飼養觀念，另外也與民間機構合作，設置廿五處「TAS浪愛滿屋」犬貓認養站，讓民眾就近認養動物。

動保處長陳英豪補充，動物之家目前工程進度超前，原先預定到今年八月底的進度為十二．廿三％，不過實際進度已達到十三．○八％，預估會在二○二七年的九月竣工，最快二○二八年將正式啟用入住。

目前動物之家的收容率約九成，還沒達到全滿，昨舉辦台北市動物之家認養會，就是希望可以提高毛孩找到家的機會，現在成功認養就可享有十項「台北市幸福犬貓認養福利」，包括終身免費狂犬病疫苗預防注射、及寵物保險補助等，呼籲想飼養動物的準飼主，可以優先到動物之家挑選有緣的狗狗或貓貓回家。

