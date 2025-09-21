《城市人物誌》當導護志工28年 67歲楊玲玲獲表揚

陳銘利（左）自2016年起擔任導護志工，1週1崗、服務時數累積225小時。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府昨天舉行國民中小學優良交通導護志工表揚，六十七歲大安區金華國小導護志工楊玲玲，國中時期就出社會工作，退休後從一九九七年起擔任導護志工，陪伴就讀金華國小的孩子上、下學，連續廿八年、早中晚不間斷，目前已是交通導護志工隊大安區隊長，服務時數累計達一萬二千個小時，全場最多。她笑稱，有些小朋友的爸媽也是金華國小畢業的校友，從小看著對方長大到結婚生子，下一代入學了，見面都會打招呼，後來也一起站導護；有家長說，「看到楊玲玲站在那裡就很安心！」

教育局說明，今年有二一三人獲獎，其中廿人來自導護志工總隊，還有國小、國中交通導護志工合計一九三人，另有十間店家獲頒「優良導護店家及單位」獎，包括文具店、文理補習班、兒童課後照顧中心、房屋仲介公司等，肯定優良導護店家及單位主動認領交通崗位，每週參與執勤三次以上，共同守護學童。

84歲陳銘利 希望「做到不能動為止」

八十四歲中山區懷生國小導護志工陳銘利在二○一六年、七十五歲時加入志工，也是本次最年長的被表揚對象。每週一從新北市三重住家搭車至懷生擔任導護，服務時數累積二二五小時，「我很喜歡這樣的生活，有助身體健康。」他說，希望能夠「做到不能動為止！」

楊玲玲國中時期就出社會工作，屆齡退休後當起導護志工。（記者董冠怡攝）

