北市長者夜宿校門口 搶羽球場地

南港區成德國小羽球場空間寬敞舒適，卻有民眾發現長者為了租借球場，竟然夜宿校門口排隊。（記者董冠怡攝）

2025/09/21 05:30

議員批蔣萬安推廣羽球、智慧治理 市民卻須睡路上排場地 非智慧城市應有的畫面

〔記者董冠怡／台北報導〕運動部長李洋、羽球選手王齊麟去年達成連二屆奧運奪金成就，台北市長蔣萬安喊出增設「麟洋路」，今年二月十七日舉辦揭牌儀式，並擬於北投士林科技園區新建國際級羽球場館，推廣羽球運動，場館在規劃階段的同時，南港區居民近日晚間路過成德國小，發現有長者為了租借活動中心羽球場熱門時段，竟然夜宿校門口排隊，市議員陳宥丞批評，實在不像智慧城市該有的畫面；校方回應，造成社區困擾深感歉意，預計明年一月起改線上登記。

陳宥丞︰此舉可能引起安全顧慮

陳宥丞表示，羽球場租借競爭激烈到必須在校門口睡覺過夜，以便隔天開放登記時可以搶到優先位置，畫面讓途經民眾嚇一大跳，認為此舉可能引起安全及健康顧慮，做法不宜，尤其是當蔣萬安八月十四日才剛代表市府接受「智慧城市卓越貢獻獎─智慧治理」獎項，卻有市民為搶先登記球場睡在大街上，「實在看來不像是有用人工智慧（AI）驅動的智慧城市」。

成德國小︰明年1月起改線上登記

成德國小說明，活動中心羽球場採取現場登記辦理，九月十八日早上八點開放登記十月至十二月羽球場地租借，提供平日晚上七點至九點、週六及週日全天時段使用。現場登記作業方式行之有年，除因先前時常供過於求，總會剩下零星時段，加上徵詢有登記的球友的看法，暫無線上登記的需要，不過，基於民眾安全與市容觀瞻，明年一月起改採線上登記，擇日公開抽籤，今年十月至十二月各時段已全部登記完畢。

球場寬敞明亮 至12月已登記完畢

記者昨天走訪觀察，這座球場曾於二○二二年翻新，室內空間寬敞、光線明亮，二樓還有看台，雖沒有冷氣，但有電風扇，且雙邊窗戶都可打開，早上八點半開放租借民眾入校，大約八點廿分就有球友揹著球具在校門口集合。據了解，租用四面球場、二小時僅二千二百元，平日晚上時段相當搶手，經民眾在臉書社團「我是南港人」分享排隊照後，第四季的十餘個時段，全數均已租借完畢。

教育局補充，市轄各校場地開放由學校依場地條件與社區需求辦理，申請方式以「先申請者優先」為原則，若長期申請致供不應求，可由學校協調或採抽籤決定；目前多數學校陸續採取線上登記、抽籤或電腦隨機分配，減少排隊和糾紛。

