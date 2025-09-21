為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳其邁：興達電廠新二號機確認安全 才能試車

    2025/09/21 05:30

    〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕台電昨天公布九月九日興達電廠大火肇因，確認是新二號機的「法蘭」未使用正確規格的密封墊片，引發天然氣洩漏及火災；對此，高雄市長陳其邁強調，「如果有任何安全的疑慮，市府不會同意新二號機試車」。

    陳其邁表示，高市府的專案小組已經召開過第一次會議，決議必須確保安全無虞，才會准予台電開始試車，前天已經接到台電公司的檢討報告，市府會聘請專家共同檢視報告，針對外界質疑的興達電廠零配件，是否不符規格，市府也特別要求台電必須符合安全規範。

    台電董事長曾文生昨天南下說明興達電廠大火肇因調查結果，他表示，事故調查報告中已明顯查出是墊片問題，未來將嚴格要求統包聯盟在各種可能出現問題的細節上繼續清查，確保電廠運作安全無虞；事故報告已提報高市府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。

    台電副總鄭慶鴻解釋，火警發生後，火調及台電人員入場勘查時，發現新二號機有一個墊片不見了，該事故墊片距離地面逾廿公尺，且拆卸困難，已排除是人為故意移除；合格墊片須具有耐油、不含石棉成分，至少承受四百度高溫，根據調查墊片是從新加坡來的，但是否為中國製或其他劣質品，已請統包聯盟十月底前提出採購證明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播