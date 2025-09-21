陳其邁：興達電廠新二號機確認安全 才能試車

2025/09/21 05:30

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕台電昨天公布九月九日興達電廠大火肇因，確認是新二號機的「法蘭」未使用正確規格的密封墊片，引發天然氣洩漏及火災；對此，高雄市長陳其邁強調，「如果有任何安全的疑慮，市府不會同意新二號機試車」。

陳其邁表示，高市府的專案小組已經召開過第一次會議，決議必須確保安全無虞，才會准予台電開始試車，前天已經接到台電公司的檢討報告，市府會聘請專家共同檢視報告，針對外界質疑的興達電廠零配件，是否不符規格，市府也特別要求台電必須符合安全規範。

台電董事長曾文生昨天南下說明興達電廠大火肇因調查結果，他表示，事故調查報告中已明顯查出是墊片問題，未來將嚴格要求統包聯盟在各種可能出現問題的細節上繼續清查，確保電廠運作安全無虞；事故報告已提報高市府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。

台電副總鄭慶鴻解釋，火警發生後，火調及台電人員入場勘查時，發現新二號機有一個墊片不見了，該事故墊片距離地面逾廿公尺，且拆卸困難，已排除是人為故意移除；合格墊片須具有耐油、不含石棉成分，至少承受四百度高溫，根據調查墊片是從新加坡來的，但是否為中國製或其他劣質品，已請統包聯盟十月底前提出採購證明。

