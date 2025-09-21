為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    甲仙芋筍節 體驗山城手作工藝、小吃

    甲仙大橋旁打造全新「偶泥桑吊卡模型裝置」與「摩托車打卡模型盒」，為甲仙芋筍節增添吸睛亮點。（高市府提供）

    甲仙大橋旁打造全新「偶泥桑吊卡模型裝置」與「摩托車打卡模型盒」，為甲仙芋筍節增添吸睛亮點。（高市府提供）

    2025/09/21 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕二○二五甲仙芋筍節昨日熱鬧開場，高雄市長陳其邁出席活動表示，甲仙盛產芋頭與竹筍，市府今年以演唱會規格推出優惠，民眾到甲仙遊玩即可獲得五十元商圈券，盼能進一步帶動觀光人潮，行銷在地農產。

    陳其邁指出，甲仙位處山區，面積廣大，農路、水路及林業道路需求龐大，市府近年積極爭取資源，丹娜絲颱風重建條例中央補助農損兩百多萬元、農路補助四百零八萬元，市府亦投入七百萬元，全力協助地方重建。

    甲仙芋筍節集結東高雄地區特色商家，以「山城好物」為主題，精心打造展現山區風情特色市集，現場攤位嚴選東高雄當季農產、手作工藝與特色小吃，呈現山城小鎮質樸魅力與創意活力，讓民眾體驗甲仙鄉鎮風情。

    由於大型充氣玩偶深受遊客喜愛，成為社群打卡熱點，除了芋荀節活動外，市府另規劃於甲仙大橋旁打造全新「偶泥桑吊卡模型裝置」與「摩托車打卡模型盒」，為活動增添吸睛亮點。

    此外，甲仙國小「藏匿於草叢問的偶泥」裝置，與甲仙郵局上探出「擁有超長尾巴的偶泥桑」身影，組成療癒夢幻甲仙貓星球，展期自廿九日，邀請大家把握時間到甲仙拍照打卡、留下最可愛夏日回憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播