《一次喝遍各式奶茶》高雄奶茶節登場 首日湧5萬人朝聖

2025/09/21 05:30

70攤奶茶與美食品牌齊聚鹽埕 各攤位前大排長龍 現場宛如「奶茶大道」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄人愛喝各式手搖飲，今年上半年蟬聯「手搖飲之都」，高雄市觀光局主辦的「高雄奶茶節」，昨起一連兩天於鹽埕區大勇路封街舉行，匯集七十攤奶茶與美食品牌，現場擠爆，宛如「奶茶大道」，首日就湧入五萬人朝聖。

陳其邁攜手法國網紅特調「雄喝飲」

市長陳其邁現身會場，他表示，高雄手搖飲店有三千家，數量全國最多，尤其鹽埕區「奶茶一條街」是全國一級戰區，要喝好喝、新鮮、不同口味的奶茶就在這裡。他並攜手法國網紅Anna，調製限定特調「雄喝飲」，為活動揭開序幕。

高雄市觀光局長高閔琳說明，高雄奶茶節今年捲土重來，規模升級，涵蓋高雄在地老店、世界金獎好店、網路熱搜名店等；活動推出LINE官方帳號，結合鹽埕商圈與店家，可消費集章換好禮，並鼓勵遊客品嚐奶茶之餘，前往愛河、駁二、棧貳庫、哈瑪星等地觀光。

奶茶評鑑大賞 今公布結果、頒獎

昨天下午高雄天氣直逼卅度，各地人潮從捷運鹽埕埔站一波波湧入，各名店攤位前大排長龍，觀光局估計首日五萬人；活動同步舉辦「奶茶評鑑大賞」，今天將公布評審結果並頒獎。

屏東來的攤商：期盼規模再擴大

「壺壺茶」代表人宋先生表示，身為高雄的品牌，能參與家鄉的奶茶盛會深感榮幸；從屏東來的「奶茶控」劉小姐說，奶茶節名不虛傳，能一次喝遍各式奶茶，她認為規模可以再擴大。

除了官方版的奶茶節，民間版的鹽埕奶茶節，由在地素人蕭清元創立的「鹽埕研究所」社團發起，今年將邁入第六屆，將於十月四日起舉行，並由海青工商學生操刀主視覺設計、雄商學生帶領民眾「盬埕走讀」。

