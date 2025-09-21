為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    長輩活力參賽 屏東日照運動會笑聲不斷

    屏東日照運動會熱鬧登場 ，長輩使出渾身解數。（記者蔡宗憲攝）

    屏東日照運動會熱鬧登場 ，長輩使出渾身解數。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/21 05:30

    580位長者及家屬組隊 挑戰射箭、飛鏢、舉重 享受運動樂趣

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕第二屆屏東縣日照運動會今日上午在國立潮州高中熱力開幕，來自全縣四十一家日照中心、五百八十位長輩及家屬組隊參賽，現場歡笑聲不斷，氣氛熱鬧非凡。年紀最大的九十三歲阿公也精神抖擻參與，展現「活躍樂齡、健康老化」的精神。縣長周春米表示，這場運動盛事讓日照長輩走出機構，挑戰自我，享受運動樂趣，同時增強肌力與專注力，延緩老化，感謝日照中心第一線照顧長輩的用心。

    93歲阿公勇健挑戰 體現健康老化

    運動會競賽項目包括射箭、飛鏢、舉重三項個人賽，以及鉛球、足球團體賽，均由專業治療師以「復能」為目標設計，兼顧安全與挑戰。六十八歲的游爺爺因中風行動不便，去年勇奪舉重冠軍，今年再度參賽，誓言「再拚一場」；九十歲王阿嬤為飛鏢比賽在家勤練，家人從擔心轉為支持；八十七歲高阿公原需四腳拐行走，經過七個月訓練，現已改用單手助行器，步態穩健，令人驚嘆。

    周春米強調，屏東積極推動長照，八月全齡長照通識月、九月國際失智症月舉辦多元活動，月底更將帶隊參加台北國際照顧博覽會，展示屏東長照成果。即便財源縮減，縣府承諾「長照經費、資源、服務不減」。長照處長陳桂敏表示，運動會不僅讓長輩找到目標，更促進與家人情感連結，超越比賽成績，譜寫生命樂章。

    有丟沙包、打彈珠遊戲 重溫童年

    除競賽外，運動會還設懷舊遊戲如丟沙包、打彈珠、吊酒瓶，讓長輩重溫童年；社區提供在地美食，增添風味；新增的影像記錄大賽讓學生拍攝長輩，長輩笑稱「像大明星」，年輕世代也更了解日照。

