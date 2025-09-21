為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    綠島抱卵陸蟹大發生 居民保特瓶護蟹入海

    民眾將蒐集的陸蟹裝滿保特瓶，放到海邊。（民眾蔡小捲提供）

    2025/09/21 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕近來綠島陸蟹媽媽抱卵密集發生，當地民眾目前都會自主「拾蟹」，以路上撿來的保特瓶裝滿迷路的陸蟹，再全數幫牠們過馬路、放到海邊；近期陸蟹大發生盛況又以龜灣東南方為最，推測可能與雨水、施工有關。

    從八月多開始，綠島居民已陸續發現在綠島西南方的石朗到龜灣方向，出現「奧氏後相手蟹」過馬路，東部海岸國家風景區管理處（東管處）舉辦多場護蟹宣導活動，有不少島民路過即主動幫忙陸蟹過馬路，有的民眾則是發現後組團幫忙，這些民眾表示，海洋是綠島最大的資源，島上的經濟仰賴觀光，讓生態更加豐富又能保護陸蟹生命，「這種行動真的很棒」。

    不過，單隻陸蟹看來確實可愛，但滿滿一瓶的陸蟹，看得不少女性直稱密集恐懼症發作、一邊尖叫一邊裝瓶，再將牠們帶過馬路、放於海邊，為了保護生態，姊妹們都是鼓足了勇氣。

    特別的是，原本陸蟹多出現在石朗到龜灣鼻一帶，以及較東南方的龜灣到「大哥隧道」間，如今卻多集中在東南方。

    東管處表示，由族群總數來看，今年因降雨增加，陸蟹數量倍增，至於島西側的石朗到龜灣鼻一帶，在先前七、八月已有大量陸蟹出現，目前陸蟹降海正大發生，是否回到先前雨水豐沛時的正常數值，仍需進一步調查。

