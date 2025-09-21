為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    八里左岸數碼寶貝沙雕展 延長至11/2

    八里城市沙雕展現場規劃沙雕師工作坊，不少親子一同體驗。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/21 05:30

    22座沙雕、6座光雕吸引動漫迷朝聖 沙雕師帶領創作 免費加碼6場次

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里城市沙雕展今年度與日系動漫《數碼寶貝》聯名，以「被選召的孩子們」為主題，規劃四大章節共廿二座沙雕及六座光雕，吸引許多親子及動漫迷朝聖。市長侯友宜昨天前往參觀，宣布沙雕展延長至十一月二日，並加碼十月四日、五日、十一日共六場次免費「沙雕師工作坊」。

    今年「八里城市沙雕展」以日本動畫《數碼寶貝》為主題，規劃「創始之地」、「徽章試煉」、「成長試煉」及「究極對決」四大章節，除了重現動畫場景，還能看到亞古獸、加布獸、甲蟲獸、比丘獸、巴魯獸、哥瑪獸、巴達獸、迪路獸等角色，讓民眾回到數碼世界。

    融合觀光、文化與親子體驗

    還有專業沙雕師帶領八至十五歲小朋友動手創作，增添互動與教育價值；從八月十日展覽以來，反映熱烈，侯友宜宣布展期延長至十一月二日，並加碼十月四日、五日及十一日共六場次工作坊，期望八里城市沙雕展成為融合觀光、文化與親子體驗的指標活動。

    侯友宜指出，八里是新北重要的水岸門戶，市府多年來整建河濱轉型觀光，用心讓更多人嚮往前往八里，如今八里不僅擁有絕美夕陽與河景，更以國際級沙雕藝術展現藝術與生活的結合。

    高灘地工程管理處長黃裕斌表示，沙雕展不僅展現藝術創意，也為地方注入觀光活力，邀請民眾攜家帶眷走訪八里左岸，欣賞沙雕、享受親子時光，一同成為「被選召的孩子」。

    白沙灣海水浴場 風箏節驚豔

    另外，昨在石門白沙灣海水浴場舉辦國際風箏節，今年以「追風．迎豐」為主題，象徵北海岸自然豐饒與多元文化融合。

    今年風箏節最吸睛的是長達四十五公尺的巨型章魚與十八公尺大型鯨魚風箏，還有首次在白沙灣亮相的「獅子魚」、「海螺」及小瓢蟲、企鵝等可愛造型，共有國內外十九隊好手齊聚放飛壯麗天空藝術。

    活動現場也安排「集章闖關送好禮」、「彩繪風箏DIY」、「彩繪風車DIY」、「生態旅遊」、「藝文表演」及「農特產文創市集」，更有親子馬戲劇《驢子逃跑了》演出。

    八里城市沙雕展攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

