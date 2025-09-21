《宜蘭縣長人選》民進黨「重量級勸進」 林國漳：慎重考慮
總統府國策顧問林逸民（中）邀集歷任重要民進黨公職拜會林國漳（站立者），盼能承擔重任參選宜蘭縣長。（記者王峻祺攝）
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕總統賴清德積極勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳參選下屆宜蘭縣長，歷經地方醞釀，昨天總統府國策顧問林逸民邀集歷任重要黨公職拜會林國漳，盼能承擔重任參選。林國漳哽咽地回應會「慎重考慮」。外界視為人選已大致底定。
賴清德前天到礁溪與民進黨宜縣黨公職人員閉門座談，會後中央黨部秘書長徐國勇肯定林國漳是非常優秀的人選；昨早林逸民邀集行政院政務委員陳金德、勞動部政務次長黃玲娜、立委陳俊宇、前縣長林聰賢及前副縣長黃適超等人拜會林國漳。
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，大家非常關心宜蘭整體發展，也對縣政憂心忡忡，宜蘭值得更好，也應有適合人選承擔宜蘭的期待與責任，希望林國樟可以承擔重任，縣民也有殷切期待。
林國漳首度回應，語帶哽咽地說，參與縣長選舉從來就不是他的人生規劃，還是比較喜歡當律師、老師，但看到包括總統賴清德、行政院長卓榮泰以及各界關心，「希望他應該要承擔大局」。
林國漳說，自己也是天人交戰，但有這麼多朋友的支持後，「我會好好慎重考慮」，家人雖抱持反對意見，會積極溝通，不只是為了個人，也為宜蘭、社會，後續會做好個人事業規劃，再評估適不適合參選。
陳金德也在臉書表示，地方一致期盼林國漳代表民進黨參選宜蘭縣長，成為宜蘭進步的新力量。
