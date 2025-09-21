竹縣推農遊 日本踩線團訪柿餅園

味衛佳柿餅教育農園主人呂易丞（右一）跟日本踩線團說明台、日兩國的柿子品種不同。（記者黃美珠攝）

2025/09/21 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣拚觀光不再侷限國旅，也用農遊展現國際觀光魅力，首批從日本來台的踩線團，昨天抵達新埔鎮味衛佳教育農園，在縣府行政處長周秋堯、縣議員邱靖雅辦公室代表等陪同下，由農園主人呂易丞導覽解說台灣跟日本柿子的品種差異，味衛佳友善耕作、秉持傳統炭烤製作柿餅等特色，還提供體驗用柿子皮製作柿染。

呂易丞說，這次的踩線經驗如果獲肯定，可望替縣內爭取到每年近三千名日本學生來台教育旅行的商機。他先帶領大家參觀味衛佳柿子園，說明在友善耕作下整個柿子園農藥減少使用，以誘捕昆蟲方式防治，也不用除草劑整地，採草生栽培任由雜草自然生長，到一定高度就用割草機割除變成有機肥料，既保護土地也增加地力。

呂易丞表示，而為了跟鳥類等小動物和平共存，他們保留一片柿子林專給小鳥食用，如此鳥類不但不會搶食他們辛苦製作的柿餅，還幫柿子園抓害蟲。

呂易丞也導覽園區內的客家三合院，解說客家族群的居屋特色，並讓大家了解味衛佳使用龍眼木柴燒、炭烤，加上天然日曬、九降風做出的柿餅帶有龍眼香氣。在自動化時代，也示範用半自動機器削柿皮，以幫弱勢者保留工作機會的用心，都讓來客留下深刻印象。

