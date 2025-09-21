為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣推農遊 日本踩線團訪柿餅園

    味衛佳柿餅教育農園主人呂易丞（右一）跟日本踩線團說明台、日兩國的柿子品種不同。（記者黃美珠攝）

    味衛佳柿餅教育農園主人呂易丞（右一）跟日本踩線團說明台、日兩國的柿子品種不同。（記者黃美珠攝）

    2025/09/21 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣拚觀光不再侷限國旅，也用農遊展現國際觀光魅力，首批從日本來台的踩線團，昨天抵達新埔鎮味衛佳教育農園，在縣府行政處長周秋堯、縣議員邱靖雅辦公室代表等陪同下，由農園主人呂易丞導覽解說台灣跟日本柿子的品種差異，味衛佳友善耕作、秉持傳統炭烤製作柿餅等特色，還提供體驗用柿子皮製作柿染。

    呂易丞說，這次的踩線經驗如果獲肯定，可望替縣內爭取到每年近三千名日本學生來台教育旅行的商機。他先帶領大家參觀味衛佳柿子園，說明在友善耕作下整個柿子園農藥減少使用，以誘捕昆蟲方式防治，也不用除草劑整地，採草生栽培任由雜草自然生長，到一定高度就用割草機割除變成有機肥料，既保護土地也增加地力。

    呂易丞表示，而為了跟鳥類等小動物和平共存，他們保留一片柿子林專給小鳥食用，如此鳥類不但不會搶食他們辛苦製作的柿餅，還幫柿子園抓害蟲。

    呂易丞也導覽園區內的客家三合院，解說客家族群的居屋特色，並讓大家了解味衛佳使用龍眼木柴燒、炭烤，加上天然日曬、九降風做出的柿餅帶有龍眼香氣。在自動化時代，也示範用半自動機器削柿皮，以幫弱勢者保留工作機會的用心，都讓來客留下深刻印象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播