竹市公車站資訊字小 長輩須拿放大鏡看

新竹市武陵路「湳中街口站」27路公車亭，站牌資訊紙條，比人的手掌還小。（記者洪美秀攝）

2025/09/21 05:30

議員批智慧交通站牌政策淪口號 市府︰持續建置

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府號稱要全面建置智慧型公車站牌，市議員楊玲宜接獲陳情指出，位在武陵路「湳中街口站」的廿七路公車亭，是竹市大型眷改社區—空軍一村站別，有數千名居民、人口密度高，尤以長輩居多，但公車站牌資訊卻小如豆點，連各站名稱也用「比手掌小的紙條」貼著，長輩得拿放大鏡才看得到，還被審計室要求檢討，諷高虹安邱臣遠團隊的智慧城市及智慧交通站牌政策只是喊喊口號，輕忽使用者需求。

請繼續往下閱讀...

通勤族 瞇眼貼玻璃找資訊

市府表示，去年十一月在東門市場站啟用首座智慧公車站牌，已投入一千五百萬元進行公車站牌優化，並鎖定光復路的站牌及路線做為優先優化路線，後續會擴展到全市七九七處公車站點。智慧站牌建置以公車班次密集、人潮聚集地點和醫院與學校周邊站點及藍區、一八二路和先導公車路線作為示範路段，後續會由東區、北區到香山區逐步擴建。另有關湳中街站公車路線資訊不足部分，將盡速更新。

公車站牌優化 投注千餘萬

楊玲宜說，空軍一村是高齡長輩、學生、通勤族每天必須使用的公車站，卻要通勤族瞇著眼、貼著玻璃找資訊。據新竹市審計室去年度總決算審核報告指出，交通處設置八十四處智慧型公車站牌，僅佔全市站牌八．二％，且有近五成不在轄內醫療院所、學校及觀光景點，例如新竹台大分院等處距離最近的智慧型站牌逾一千公尺遠，難怪民眾搭乘意願低。

她說，市府聲稱要打造「智慧城市」，但一個公車亭，就能看出高虹安市府團隊敷衍的態度，對民眾需求無視，對公共服務輕忽，民眾要的不多，「清楚醒目、即時」的智慧型公車站牌只是基本的需求，如今連公車資訊都讓使用者感到不便，如此無能的市府團隊，市民還要忍耐到何時？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法