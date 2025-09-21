為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    東眼山健行 網紅遇裸男要求合照

    網紅FioNa FiFi與友人東眼山健行，竟遇僅帶GoPro裸男要求合照，她將影片po在YouTuber引發迴響。（摘自YouTuber網頁）

    網紅FioNa FiFi與友人東眼山健行，竟遇僅帶GoPro裸男要求合照，她將影片po在YouTuber引發迴響。（摘自YouTuber網頁）

    2025/09/21 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕擁有十二萬訂閱的YouTuber網紅FioNa FiFi菲歐娜，日前在桃園市復興區東眼山與女性友人健行時，距離登山口剩不到二公里時，突遇一名全身裸體、僅配戴GoPro的男子，主動靠近並希望合照，菲歐娜當下十分錯愕，但仍冷靜微笑拒絕對方要求，隨即離去，為了確保安全，她還用手機前置鏡頭觀察男子是否跟隨，所幸走了半公里後，該男子消失，兩人終於鬆了一口氣。

    市警局大溪分局表示，迄今未接獲相關報案或通報紀錄，根據了解，該男子曾於新北市及桃園部分山區、風景區出沒，警方已著手調閱監視器並持續訪查，將依法追究刑責並持續與林務單位、保七總隊等單位合作，規劃山區巡簽勤務，確保登山遊客安全。

    事後，菲歐娜與一同健行的女性友人互相調侃，「這是人生第一次在現實生活中遇到亞洲人裸體」，還幽默地說「他在所有可以選擇的穿著裡，最後只挑了GoPro」，這次東眼山健行，也成為她最難忘登山回憶。

    影片曝光後，許多登山客紛紛留言表達遇過該名男子，包含土城天上山、樹林大棟山、三峽鳶山、台北劍南山與象山、龜山大棟山四○五高地、桃園虎頭山。

