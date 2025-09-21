平鎮忠貞市場 擬時段性禁車進入

平鎮區忠貞市場將時段性管制汽機車進入。 （記者周敏鴻攝）

2025/09/21 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區忠貞市場整修後，人潮與車流更多也更密集，每天上午採買時段，攤商補貨會開車進入，民眾購物會騎車進入，行人抱怨有被汽機車碰撞受傷的風險，市府規劃完成標誌等設施後，每天上午七點到下午一點，禁止汽機車進入市場內，預計九月底確定開始執行的日期。

民眾反映，忠貞市場是周邊住戶日常採買的重要去處，在地美食多，也吸引外地民眾來逛街嘗鮮，市場整修後的購物環境優化，熱門採買時段的人潮與車流交織，讓人不僅走路得注意別擦撞到他人，還得小心別被穿梭人群中的汽機車撞上。

市府經濟發展局、交通局等局處會勘聽取地方意見後，副市長王明鉅拍板決定前述管制時段，要讓採買的行人走得安心、逛得安全。

經發局官員表示，時段性管制汽機車進入忠貞市場，將待交通局設計、設置標誌與標線等設施，並完成公告作業後開始執行，經發局也會製作新措施的宣導品，清楚告知周邊住戶與攤商。

據了解，龍平路與貿三路口、貿五路口、中山路口、中龍街口、龍東路一九四巷口等，都會設置禁止汽機車進入的交通標誌；警方強調，未來民眾於管制進入時段內，違規開、騎車進入市場，將因違反道路交通管理處罰條例第六十條第二項第三款「汽車駕駛人駕駛汽車不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，面臨九百元至一千八百元罰鍰。

