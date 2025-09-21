台鐵漲價 桃園議員促調高敬老卡補助

火車票價已調漲，但桃園敬老愛心卡仍維持單趟補助30元，引起藍綠議員不滿。（記者謝武雄攝）

2025/09/21 05:30

台中市單趟補助已由30元增至45元 社會局長︰非法定福利 暫無此考量

〔記者謝武雄／桃園報導〕台鐵票價從六月廿三日起調漲廿六．八％，台中市政府因應將敬老愛心卡補助單趟搭乘台鐵金額從卅元增至四十五元，不過桃園市仍維持卅元，多位議員要求市府跟進；市府社會局長陳寶民回應，桃市敬老愛心卡搭台鐵單趟補助卅元，一年約要四千六百萬元預算，若補助增至四十五元，還要增加二千萬元預算，事屬非法定福利，審計單位盯得很緊，暫無此考量。

陳寶民表示，敬老愛心卡每月補助社福點數八百點（設籍復興區一千點），較雙北四八○點優厚，也提供二四三條國道客運路線，每年增加約一億元經費，北可達基隆、南到竹東，比搭台鐵只補助桃市境內更方便，加上愛心計程車補助每年要一億五千萬元，明年提供騎乘YouBike 2.0E（電輔車）前一小時由市府補貼，也要五百多萬元，事涉預算財源分配，將衡酌整體財務狀況，考量是否提高搭台鐵的補助。

市府估算 每年需增2千萬預算

議員黃婉如表示，六都敬老愛心卡，除了台南，另五都都有補助搭乘台鐵（單趟），台北一五○元、高雄五十元，新北、桃園、台中都是卅元，但台鐵票價一漲，台中立刻因應調整，希望桃園跟進，不能動不動就拿新北也沒調整當理由。

議員建議 建立因應物價調漲機制

議員陳韋曄認為，台鐵票價調漲快三成，目前卅元單趟補助明顯不夠用，市府應建立類似因應物價的調漲機制；議員黃敬平說，敬老愛心卡去年編列 三．九億元，今年提高至四．五億元，市府應及早調整，才能於年底前審查預算，勿以滾動檢討帶過，才能真正發揮社會福利的價值。

陳寶民說，因應台鐵票價調漲，是可以評估滾動調整敬老愛心卡補助單趟搭乘台鐵車資，但桃市整體福利政策較外縣市好很多，單單三節敬老金及重陽節慰問金就要八十幾億元，導致前年補助款還被扣減一億元，審計單位也年年檢討桃園非法定福利預算，因此必須審慎因應。

