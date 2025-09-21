為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    後龍百變影城延宕 苗政府：應於12月營運

    後龍百變影城文化園區硬體設備，將於九月底完工。圖為影城內的海盜船生態池。 （苗栗縣府提供）

    後龍百變影城文化園區硬體設備，將於九月底完工。圖為影城內的海盜船生態池。 （苗栗縣府提供）

    2025/09/21 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府與民間簽訂促參投資契約，業者投資逾三．五億元在後龍鎮大山里佔地八．五公頃的遊憩用地打造「百變影城文化園區」，但開工迄今三年多，未見營運開放。縣府文化觀光局表示，業者於園區硬體設備九月底可完工，惟餐飲招租不順，有待克服，但依契約應於十二月一日營運開放。

    硬體月底完工 餐飲招租不順

    縣府活化後龍濱海遊憩區用地，與太陽城國際傳播公司簽訂投資契約，推行百變影城文創園區民間自提BOT案，由業者投資逾三．五億元規畫興建拍攝影城、文創園區、露營區等設施，打造一處提供劇組拍攝及民眾遊憩的園區，二○二一年開工。

    縣長鍾東錦曾於去年十月間前往視察，當時業者表示預計再半年可開放試營運；鍾東錦並於今年五月議會定期會施政報告指出後龍百變影城文創園區預定在今年七月啟動試營運。但迄今已九月，仍未見開放，地方都關心。

    對此，縣府文觀局說明，園區工程項目包括停車場、遊客服務中心、兒童遊憩探索館、景觀水塔、親子遊憩沙灘、生態池、海盜船跨池橋梁、綠色隧道、影城區三合院、台灣老街、日式街道、露營區等。

    文觀局表示，開工之初受疫情影響，工程進度延宕，疫後業者加緊趕工，文觀局也每月與業者開會掌握進度，園區相關硬體設備預計九月底可完工，惟業者反映區內餐飲招租不順，有待克服，已請業者努力招商，因依契約此案興建期至今年十一月卅日，業者應於十二月一日營運開放，違約將受罰款。

