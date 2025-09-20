連假上國道 4時段避開塞車
教師節、中秋節及國慶日連續假期國道收費措施。（高公局提供）
〔記者吳亮儀／台北報導〕教師節、中秋節及國慶日連假將至，交通部高速公路局提供4大不容易塞車的時段提醒民眾：
一、各連假首兩日南向：
1：西部國道建議早上6時前或中午12時後出發。
2：國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。
二、各連假末兩日北向：
1：西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。
2：國道5號建議早上9時前出發。
請繼續往下閱讀...
