為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花東鐵道雙軌 拚後年知本通車

    施工團隊必須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」。（鐵道局提供）

    施工團隊必須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」。（鐵道局提供）

    2025/09/20 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕花東鐵路雙軌電氣化計畫又向前邁進一步，本月九日跨十日夜間，交通部鐵道局已將東部幹線康樂至知本間的東正線切換至西正線，並陸續完成雙軌工程，預計二○二七年底前讓台東到知本雙軌通車。

    東幹線康樂至知本 東正線已切換至西正線

    花東鐵路雙軌計畫全長一六二．五公里，其中一一二．六公里是單軌，計畫目標是將既有單軌提升為雙軌，解決列車交會瓶頸，未來可增加班次、提升列車調度靈活與路線容量，並強化整體運輸穩定性與安全性，縮短高雄到台東、花蓮的旅運時間。

    西正線切換是花東雙軌計畫今年度重要任務，此外，也將在今年十二月完成台東至康樂間的切換，朝二○二七年底台東到知本雙軌通車目標前進。鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁指出，計畫最大挑戰在於必須維持單線鐵路不中斷營運下，同時在狹窄路權範圍內完成橋梁改建、軌道鋪設、號誌與電力系統建置。

    克服多變天候 把握夜間黃金施工時間

    鐵道局指出，施工團隊還須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」進行高風險、高精度作業，從土建、軌道、電車線到號誌聯鎖測試環環相扣，不容差錯。

    鐵道局副局長劉雲生表示，艱困條件下完成台東到知本西正線軌道切換，是該計畫的重要里程，未來持續確保施工品質與營運安全，力拚如期如質達成雙軌運轉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播