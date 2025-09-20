花東鐵道雙軌 拚後年知本通車

施工團隊必須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」。（鐵道局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕花東鐵路雙軌電氣化計畫又向前邁進一步，本月九日跨十日夜間，交通部鐵道局已將東部幹線康樂至知本間的東正線切換至西正線，並陸續完成雙軌工程，預計二○二七年底前讓台東到知本雙軌通車。

東幹線康樂至知本 東正線已切換至西正線

花東鐵路雙軌計畫全長一六二．五公里，其中一一二．六公里是單軌，計畫目標是將既有單軌提升為雙軌，解決列車交會瓶頸，未來可增加班次、提升列車調度靈活與路線容量，並強化整體運輸穩定性與安全性，縮短高雄到台東、花蓮的旅運時間。

西正線切換是花東雙軌計畫今年度重要任務，此外，也將在今年十二月完成台東至康樂間的切換，朝二○二七年底台東到知本雙軌通車目標前進。鐵道局東部工程分局副分局長吳志仁指出，計畫最大挑戰在於必須維持單線鐵路不中斷營運下，同時在狹窄路權範圍內完成橋梁改建、軌道鋪設、號誌與電力系統建置。

克服多變天候 把握夜間黃金施工時間

鐵道局指出，施工團隊還須克服東部多變天候與崎嶇地形限制，精準把握夜間有限「黃金施工時間」進行高風險、高精度作業，從土建、軌道、電車線到號誌聯鎖測試環環相扣，不容差錯。

鐵道局副局長劉雲生表示，艱困條件下完成台東到知本西正線軌道切換，是該計畫的重要里程，未來持續確保施工品質與營運安全，力拚如期如質達成雙軌運轉。

