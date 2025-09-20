假日急症中心 最快10月啟動

衛福部推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）收治輕症病人，健保署署長陳亮妤昨日指出，相關規劃已進入最後細節。（記者邱芷柔攝）

2025/09/20 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫學中心急診塞車問題嚴峻，衛福部拋出解方，將試辦「假日急症中心」（UCC）收治輕症病人，預計最快十月上路，健保署長陳亮妤昨日表示，相關規劃已進入最後細節，包括地點選定、經費編列與人力排班等均在進行中，津貼部分也會研議提高，盼吸引更多醫事人員投入。

距離大醫院車程10分鐘內設點

衛福部長石崇良任健保署長時就提出UCC規劃，其概念來自美、日、德等國經驗，在大醫院車程十分鐘內設點，承接發燒、拉肚子、跌倒擦傷等「急但不重」的輕症病人，避免週日基層診所開診率低，病人無處可去只能直奔急診；根據健保署統計，檢傷第四、五級患者約占急診人次兩成，若能分流至UCC，不僅滿足病人需求，也可減輕醫院急診壓力。

陳亮妤指出，目前推動工作如火如荼進行，正與急診醫學會、基層醫學會、護理師公會、藥師公會及衛福部資訊處密切開會，主要規劃有三大方向，第一：「人力」將由基層醫師與護理人員支援，不會動用醫院醫師；第二：「藥品」將建立資訊系統，讓供應狀況透明化；第三：「資訊系統建置」將整合人力排班、藥品管理與系統功能，一次完成。

不過，護理界對補助金額提出疑慮，護理師公會全聯會理事長陳麗琴直言，目前假日排班補助僅每班兩千元，她認為：「與勞基法加班費標準根本不符，沒有吸引力，護理師可能寧可在家休息。」她強調，公會願協助媒合人力並辦理教育訓練，但盼政府拿出更有誠意的條件。

陳亮妤：研議提高津貼誘因

陳亮妤回應，包括藥師、護理師、放射師等團體都提出調高津貼的建議，健保署已允諾會再研議提高誘因；針對細節，如試辦地點、經費、人力排班等，已進入最後細節，正式啟動時間可能十月或十一月，尚待公布。

健保署擬推「假日急症中心」分流收治急診壅塞醫院的輕症病人。（資料照）

