超人醫師徐超斌癌逝 南迴醫院心願未了

超人醫師徐超斌的接棒人，由高元醫師接下南迴診所執行院長一職。（取自南迴基金會網站）

2025/09/20 05:30

風、罹鼻咽癌仍偏鄉看診 享年58歲

〔記者黃明堂、邱芷柔／綜合報導〕台東縣醫生徐超斌回鄉行醫逾廿載，雖曾中風，又罹患鼻咽癌，仍創辦南迴診所、堅定擔起偏鄉廿四小時醫療重任，被譽為「超人醫師」，但昨凌晨不幸辭世，享年五十八歲。其診所則由原奇美醫院急診醫學部主治醫師高元擔任執行院長，接棒為南迴居民健康把關。

徐超斌為台東縣達仁鄉土坂部落的排灣族人，七歲立志當醫師助偏鄉醫療，一九九四年從台北醫學院畢業後，先到台南奇美醫院急診服務，二○○二年回到家鄉任達仁鄉衛生所醫師兼主任，二○一二年起，發起南迴醫院的籌設，期望在偏鄉建立一所能夠提供急診、住院與完整醫療服務的醫院。

創辦南迴基金會 自嘲病人看病人

徐超斌曾中風致左半身癱瘓，復健約六個月就重返衛生所行醫，二○一九年底又被診斷出鼻咽癌，儘管病痛纏身，他仍盡可能出診與推動偏鄉醫療，還創辦南迴基金會、台東縣南迴健康促進關懷服務協會。

南迴基金會表示，徐醫師抗癌多年，始終堅毅勇敢、永不放棄，抗癌期間，但凡稍微穩定，他便走進診所或到病人家中看病，他曾自嘲「病人照顧病人」，卻展現對醫療工作的熱愛與責任，昨凌晨在家中安詳離世。

南迴協會總幹事張小雲說，協會日前已選出新任理事長，也邀請高元醫師帶領團隊推動巡迴醫療與居家醫療，高元亦是排灣族人，也是徐超斌在奇美急診醫學部的學弟，將為南迴居民持續守護健康。

學弟高元接任守護南迴居民健康

衛福部長石崇良則回憶，徐醫師話不多但有理想、有堅持，與病魔奮戰很久，多次病危又挺過來，一直想找時間去探望，遺憾再無機會和他對話，「希望他在天上繼續庇佑南迴居民，我們也會努力提升偏鄉醫療，不讓他失望。」

大武衛生所連結醫院 延續徐醫師想法

石崇良說，因南迴缺乏醫院，衛福部與台東縣合作，在大武興建三層樓衛生所並結合緊急醫療中心，以「醫中計畫」連結多家醫院，讓診療更全面、全天候運作；設備也升級內視鏡、超音波、遠距醫療及X光，逐漸具備小型醫院功能，「某種程度上也延續了徐醫師最初的想法。」

徐超斌生前推動籌設南迴醫院尚未成功，先創辦南迴診所。（取自南迴基金會臉書）

超人醫師徐超斌回偏鄉行醫逾20年，昨凌晨辭世。（資料照）

被譽為「超人醫師」的徐超斌病逝，享年58歲。（翻攝自徐超斌臉書）

徐超斌昨天在台東市家中病逝後移靈回達仁鄉部落老家。（記者黃明堂攝）

