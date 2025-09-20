防災日演練 總統：災後通訊恢復 比照水電

總統賴清德昨日在防災演習中視察5G通訊指揮狀況，強調通訊恢復是重中之重。（記者王峻祺攝）

2025/09/20 05:30

盡速搶修基地台 國家更有韌性

〔記者游明金、王峻祺、蘇永耀／綜合報導〕「國家防災日大規模震災救災動員演練」昨日於宜蘭舉行，總統賴清德與多位來自歐美日澳的訪賓，一起至宜蘭現場觀摩我方演習整備，總統肯定中央、地方及民間合作，導入科技以創新做法，讓防、救災體系更加完整，達到韌性國家目標，台灣會更有能力應變天災地變，或地緣政治帶來的挑戰。

昨日防災演練，模擬地震發生後引發海嘯，約廿分鐘侵襲宜蘭五結鄉、壯圍鄉沿海部分地區，並將救災支援集結據點設於宜蘭運動公園。賴清德先至蘭陽女中參加校園避難掩護演練，隨後至宜蘭科學園區旁滯洪池，視察海嘯救災動態展演，並巡視各式救災裝備器材展示區。

26年前921大地震 喚醒災防意識

賴清德表示，廿六年前台灣的九二一大地震造成重大傷亡，因此把九二一當作國家防災日，廿六年來，除推動各項法制建立，也進行不斷演練、災防教育推廣，希望地震來臨時，可以提早應變，讓地震傷害降到最低。

而透過不斷演練，賴清德希望讓每個人都能具備急救專業技能，包括心肺復甦術、簡單包紮等，學習如何保護自己，也能幫助他人，當地震發生時，國家則要迅速進行基本設施改善，不因地震損壞造成民眾生活問題。

持續建置低軌道及中軌道衛星

視察資通訊設備時，賴清德特別提及，未來因應地震、颱風或災害來臨時，通訊恢復是重中之重。他強調，政府會持續建置低軌道衛星、中軌道衛星，也期許未來通訊服務，可以像自來水公司、台灣電力公司一樣，盡速搶修基地台，災後能更加快恢復民眾的通訊，國家就會更有韌性。

賴清德強調，全社會防衛韌性委員會委託國防部印發全民國防手冊 ，未來每位民眾的家庭至少都要有一本，當危機來臨時，作為台灣全民的安全指引，包括應變颱風、地震，甚至是地緣政治變化。

總統府「全社會防衛韌性委員會」今日將首度舉辦國際論壇，邀國際訪賓及駐台使節與會，多位來自歐美日澳的訪賓，昨日至宜蘭現場觀摩我方演習整備。

特別的是，去年與賴清德曾在夏威夷見面的夏州急難管理署署長（HI-EMA）署長James Barros，昨於宜蘭與賴再度會面，賴特地趨前致意，雙方熱烈擁抱寒暄。

