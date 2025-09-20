（高雄）3期並進 新台17線南段明年底通車

新台十七線南段一期路型浮現，預定明年十月可完工通車。（記者王榮祥攝）

2025/09/20 05:30

紓解舊台17線壅塞 一期南至中海路 進度49％ 部分路型浮現

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄新台十七線南段工程持續推進，部分工區內的路型已浮現；高市工務局指出，南段一期預計明年十月完工通車，全線目標明年十二月通車，屆時與北段串聯後，將有效分流舊台十七線壅塞路段，讓民眾對新台十七線很有感。

一期1.8公里 預計明年10月完工

新台十七線北起橋頭區典昌路、南至左營區南門圓環，全長約七．一公里，總工程費逾四十六億元，以德民路為界分南、北兩段，北段工程約二．一公里已於二○二二年六月通車，南段則分三期陸續闢建。

工務局新工處說明，南段一期北起德民路、南至中海路，長約一．八公里，連同施作廣昌排水的PC排樁、擋土牆的基礎工程，至九月中旬進度為四十九％，預計二○二六年十月完工通車。

二期2.8公里 部分戰備道路轉換

南段二期北起中海路、南至必勝路，全長約二．八公里，沿途經過北極殿、海軍精神堡壘、海軍故事館及大氣海洋局等建物均會保留；二期分兩標進行，第一標涵蓋施作主線道路及排水工程，到九月中旬進度約廿％，預計於二○二六年十二月完工，另涉及軍方營區戰備道路轉換的第二標，將於完成軍方戰備道路後進場施工。

三期南至南門圓環 10月下旬開工

南段三期北起必勝路、終點南門圓環，全長約六百米，工程已決標，預計今年十月下旬開工，明年十二月完工；三期完工通車時，也就是新台十七線全線通車。

有民眾近期開車走新台十七線北段時到德民路時，注意到南段一期的路型已經浮現，很期待南段趕快完工通車，從沿海到高雄市區可以避開常塞車的舊台十七線。

工務局指出，目前工程均依照既定進度持續推進，將以南段一、二、三期順序分期完工通車，屆時串聯已通車的北段，相信可分流舊台十七線車潮，且讓舊台十七線周邊社區減壓，無論汽機車駕駛或住家都會很有感。

