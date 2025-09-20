為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    小琉球護陸蟹 美人洞試辦夜間封路

    正值小琉球陸蟹繁殖季，鵬管處試辦生態廊道徒步區。（記者陳彥廷攝）

    正值小琉球陸蟹繁殖季，鵬管處試辦生態廊道徒步區。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕為迎接陸蟹繁殖季，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）、海洋保育署及小琉球海岸生態協會，昨晚在小琉球遊客中心廣場舉辦「陸蟹有喜喜聚市集」，並宣布「美人洞生態廊道徒步區」正式啟動，讓陸蟹媽媽能下海釋幼，希望遊客共同守護陸蟹安全繁衍的永續之路。

    小琉球陸蟹以紫地蟹為最大宗，也有本島常見的毛足圓軸蟹及相當少見的椰子蟹群，當地林姓居民說，小時候在美人洞附近常發現紫地蟹族群，看到陸蟹為了繁殖過馬路降海卻被「路殺」相當不捨，現在有了專屬廊道能保護陸蟹降海，真是太好了。

    鵬管處副處長施宗泓說，美人洞生態廊道徒步區以永續理念結合地方創生進行封路守護陸蟹降海安全，後續將打造成「陸蟹有喜」的品牌，加深國、內外的印象。

    鵬管處表示，已經抱卵的陸蟹會在夏秋之際的晚間，在月光的照明下前往大海釋卵尋求繁衍機會，「陸蟹繁殖季守護行動」，將在美人洞路段試辦實施晚上七至十點夜間封路措施，以陸蟹及行人優先，禁止車輛通行，一直持續到九月底。

    琉球管理站主任陳榮豐說，陸蟹降海是琉球的喜事，希望遊客共同護送陸蟹過馬路，確保牠們安全到海邊產卵，藉由小琉球首次的陸蟹活動，讓更多民眾認識陸蟹。

    小琉球美人洞路段可說是紫地蟹的天堂。（記者陳彥廷攝）

    小琉球美人洞路段可說是紫地蟹的天堂。（記者陳彥廷攝）

