墾丁海域黃濁 氣象站：豪雨使泥流入海

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島海域近期混濁度高，甚至出現「陰陽海」景觀，引發外界諸多揣測，部分質疑聲浪指向核三廠光電工程有關，但根據恆春氣象站統計，今年七月西北太平洋生成七個颱風，遠超過平均值三．七個，受颱風、低壓帶及西南氣流影響，恆春半島降雨長達二十一天，為全台平地次高，七月累積雨量更創當地百年來第二高紀錄，氣象站認為這樣的雨勢，造成山區土壤吸水飽和崩落溪流入海，近期混濁狀態恐難以避免。

恆春7月累積雨量 創百年來次高

恆春氣象站資料顯示，恆春半島七月累積雨量達到一千三百一十九毫米，是該站自一八九七年有紀錄以來，僅次於一九三九年七月累積的一千九百二十六毫米，堪稱百年等級的降雨紀錄，遠高於近三十年的七月平均值四○四毫米，達到三倍以上；此外，七月降雨時間長、強度大，降雨天數達到二十一天，也是今年平地縣市次高。

山區土壤吸水飽和 崩落溪流

今年七月對恆春半島造成影響的颱風，分別有木恩、丹娜絲、百合、薇帕、范斯高、竹節草及柯羅莎，其中，丹娜絲為台灣西半部及花東地帶來顯著雨勢；隨後低壓帶及西南氣流又造成大豪雨，導致南部地區災情頻傳。

恆春氣象站指出，恆春半島受到七月份高強度的持續降雨，造成山區及平地土壤水分過度飽和，引發坡地鬆動、野溪崩塌，泥沙隨海流推向南灣，形成「陰陽海」景觀。樺加沙颱風若路徑不變，恐為恆春半島帶來可觀雨勢，對於當地水土保持是一大考驗，民眾不可掉以輕心。

核三廠出水口水質清澈 未見泥水

台電表示，核三廠海水排放渠道裝有CCTV監視系統，近期影像顯示出水口水質清澈，未見泥水，除持續監測排水品質，也將加強光電場水土保持設施巡檢，並公開數據，與地方政府、墾管處及居民保持溝通。

