新豐掩埋場5年燒86次 竹縣府挨批放任

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨晨又發生火警，環保局初判是連日高溫悶熱導致垃圾自燃。（消防局提供）

2025/09/20 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐垃圾掩埋場昨晨發生火警，時代力量黨主席王婉諭公開質疑竹縣府研判是「自燃現象」的說法，抨擊刻意放任、無力處理，讓掩埋場乾脆變成「天然的焚化爐」。縣府環保局回應表示，近年除強化掩埋場的防災管理，透過高效能熱處理設施（焚化爐）加速去化，以及加速篩分來降低暫置量，也持續加強資源分類與廚餘回收，從源頭減量。

王婉諭指出，新豐掩埋場近五年內第「八十六」次火警，光是去年就有廿一次，幾乎每次縣府都說這是垃圾自燃。「這種說法，你相信嗎？」她進一步表示，這不只是新竹縣的問題，台灣的廢棄物處理供需早已嚴重失衡。時力對此提出兩大具體做法建議，首先是推動《廢棄物清理法》修法提高「任意棄置有害事業廢棄物」罰金上限，並授權假扣押防脫產。其次是源頭減量，透過獎勵與補助將營建廢棄物、爐渣等轉化為再生建材。

環局稱已積極防災與減量

竹縣環保局長蕭宏杰表示，新豐掩埋場目前暫置垃圾約廿四萬公噸，透過高效能熱處理設施今年已減少一．三萬公噸，也增派人力機具加速篩分垃圾，目標五年內全面清除。同時強化掩埋場管理、積極防災，包括垃圾分區堆置、增設沼氣導管，並以再生粒料覆蓋，降低自燃風險。

源頭減量部分，除宣導及獎勵資源分類與廚餘回收，持續執行破袋檢查，同時也配合環境部政策，環保旅館禁止提供牙膏牙刷等盥洗用品、輔導市場不主動提供塑膠袋、輔導夜市使用重複性餐具等。

